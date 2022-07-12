Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen hemşire hala bulunamadı

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altı ve üstünün yanı sıra çay kenarındaki kayalık, ağaçlık alanlar kontrol ediliyor.