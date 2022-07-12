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    • Yaşam
    • 12.07.2022 19:19
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    • 12.07.2022 19:24
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    Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen hemşire hala bulunamadı

    Siirt'in Pervari ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hemşire Eyüp Güneş bir meslektaşı ile beraber Müküs Çayı'na piknik yapmaya gittiler. Piknik sırada meslektaşının suya düştüğünü görem Güneş, arkadaşını kurtarmak isterken kayboldu. Güneş'i arama çalışmaları 32 gündür sürüyor.

    AA
    Müküs Çayı’na düşen hemşire hala bulunamadı

    Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 32 gündür sürüyor.

    Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altı ve üstünün yanı sıra çay kenarındaki kayalık, ağaçlık alanlar kontrol ediliyor.

    Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile oluşan 130 kişilik ekibin görev aldığı çalışmalar, Müküs köprüsü ve Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali mevkisinde gerçekleştiriliyor.

        Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı.

        Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı.
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        Müküs Çayı’na düşen hemşire hala bulunamadı
        Haberler Yaşam Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen hemşire hala bulunamadı
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