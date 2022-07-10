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    • Yaşam
    • 10.07.2022 14:52
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    • 10.07.2022 15:09
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    Türkiye'de ilk kez orada görüldü! Hemen fotoğrafını çektiler

    Türkiye'de daha önce hiç görülmeyen bir kelebek türü, Kahramanmaraş Kelebek Vadisi'nde yapılan doğa gezisinde görüldü. Rhodostrophia olarak adlandırılan türü fotoğraflayan vatandaşlar, "Çektiğimiz fotoğrafın Türkiye’de bir ilk olması gurur verici" dedi.

    Türkiye’de ilk kez orada görüldü

    Kahramanmaraş'ta Kelebekler Vadisi'nde yapılan doğa gezisinde Türkiye'de daha önce hiç görülmeyen kelebek türü görüntülendi. Başkonuş Yaylası'nda yapılan gezide kelebek türünün "Rhodostrophia" olarak adlandırıldığı ve Türkiye'de ilk defa görüntülendiği öğrenildi. Fotoğrafçılar, "Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası Kelebekler Vadisi'nde dünyada nadir bulunan bir kelebek türünü fotoğraflamayı başardık. Bu tür daha önce Türkiye'de herhangi bir şekilde fotoğraflanmamıştı. Çektiğimiz fotoğrafın Türkiye'de bir ilk olması gurur verici" dedi.

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    Haberler Yaşam Türkiye'de ilk kez orada görüldü! Hemen fotoğrafını çektiler
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