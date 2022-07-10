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    Bankacı Jale T. sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrıldı! Tehditlerin sonu gelmeyince mahkemeye gitti

    Bankacı Jale T. sevgilisi Mert B.’nin evli olduğunu öğrenince ayrıldı. Genç adamın “Kredi durmunu sorgulattı” iftirası yüzünden işten atıldı! Tehditlerden usanınca soluğu mahkemede aldı!

    Atakan Irmak
    İşe bank!

    Bankacı, eski aşkının ihanetiyle sarsıldı! İşten atıldı, hukuk mücadelesi başlattı. Şaşkına çeviren olay, İstanbul'da yaşandı. 28 yaşındaki bankacı Jale T, 37 yaşındaki Mert B'yle bir süre aşk yaşadı. Ancak sevgilisinin gerçek ismini gizlediğini ve evli olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Ayrılık kararı aldı! Deliye dönen Mert B'nin 'Benden gizli kredi durumumu sorgulattı' demesi üzerine işinden atıldı! Kendini aklasa da şantaja maruz kaldı! Mert B'nin bitmeyen hakaret ve tehditleri yüzünden soluğu savcılıkta aldı.



    3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mert B., hakkında 'İftira', 'Hakaret' ve 'Huzur ve Sükunu Bozmak' suçundan dava açıldı. İddianamede Mert B.'nin genç kadına yönelik işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması gerektiği vurgulandı. 3 yıla kadar hapsi istenen Mert B., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak..



    Bankacı Jale T, eski aşkının iftirası yüzünden işinden atıldı. Hakkında soruşturma açıldı.



        Mert B, bankacı Jale T'yi bekarım diye kandırdı. Gerçek adını bile sakladı! Ayrılığın ardından intikam planları yaptı. Tehditler yağdırdı. Hakkında dava açıldı...

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        Haberler Yaşam Bankacı Jale T. sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrıldı! Tehditlerin sonu gelmeyince mahkemeye gitti
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