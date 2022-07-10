Bankacı Jale T. sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrıldı! Tehditlerin sonu gelmeyince mahkemeye gitti

Bankacı, eski aşkının ihanetiyle sarsıldı! İşten atıldı, hukuk mücadelesi başlattı. Şaşkına çeviren olay, İstanbul'da yaşandı. 28 yaşındaki bankacı Jale T, 37 yaşındaki Mert B'yle bir süre aşk yaşadı. Ancak sevgilisinin gerçek ismini gizlediğini ve evli olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Ayrılık kararı aldı! Deliye dönen Mert B'nin 'Benden gizli kredi durumumu sorgulattı' demesi üzerine işinden atıldı! Kendini aklasa da şantaja maruz kaldı! Mert B'nin bitmeyen hakaret ve tehditleri yüzünden soluğu savcılıkta aldı.