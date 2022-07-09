Kazık fiyatlarla ünlü Bodrum'a tatilciler akın etti! Şehir girişinde 5 kilometrelik araç kuyruğu

Tatilciler, Kurban Bayramı'nı fırsat bildi. Rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirdi. En çok rağbet gören yer ise kazık fiyatlarıyla ünlü Bodrum ve Çeşme'ydi. Mekanlarda lahmacunun 195, hamburgerin bin 300, kokoreçin bin 600, tostun bile 300 liraya satıldığı Bodrum'da dün iğne atılsa yere düşmedi. Şehir girişinde oluşan 5 kilometrelik araç kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi! Villaların aylar öncesinden kapışıldığı, otellerde bir tane bile boş odanın kalmadığı belirtildi. Bodrum'un bayram boyunca nüfusunun 3 milyonun üzerinde olacağı öğrenildi. Tatilciler, bayram için yola çıktı. Rotada ise kazık fiyatlarıyla ünlü Bodrum'a kırdı! Lahmacunun 195, hamburgerin bin 300 TL'den satıldığı beachlere adım atmak için birbiriyle yarıştı. Şehrin girişinde tam 5 kilometrelik araç kuyruğu vardı Bodrum, bu senede tatilcilerin akınına uğradı. Milyon liralık villalar kiralandı, otellerde yer kalmadı...