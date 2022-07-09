Futbolcuların ve kulüp sahiplerinin lük yatlara yatırdıkları paralar dudak uçuklattı

Futbolcular ve kulüp sahipleri, parayı lüks yatlara yatırdı! İlk sırada, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon sterlinlik yatı Blue vardı! 48 misafir için 40 kamaranın bulunduğu yatta 2 tane de helikopter pistinin olduğu açıklandı. Milyonerlerin diğer yatları ise şöyle sıralandı:

DAVID BECKHAM: 5 milyon sterlin değerindeki Seven isimli yatını eşi Victoria'yla birlikte tasarladı.

MUHAMMED BİN SELMAN: Yatı Serene'nin değeri 400 milyon sterlin. Gemide 7 güverte, 2 helikopter pisti, sauna ve kar odası mevcut! Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunun da bu yatta olduğu iddia ediliyor.

ROMAN ABRAMOVIH: Eclipse isimli yatının değeri 600 milyon sterlin. 70 mürettebatın görev aldığı yatta helikopter pisti ve yüzme havuzu bile var. Yat ayrıca kurşun geçirmez zırh kaplama...

CRISTIANO RONALDO: Azimut Grande isimli yatını 2020'de 6 milyon sterline satın aldı. Yatta 5 yatak odası ve 6 banyo var.