Futbolcuların ve kulüp sahiplerinin lük yatlara yatırdıkları paralar dudak uçuklattı

Futbolcular ve kulüp sahipleri, parayı lüks yatlara yatırdı! İlk sırada, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon sterlinlik yatı Blue vardı! 48 misafir için 40 kamaranın bulunduğu yatta 2 tane de helikopter pistinin olduğu açıklandı. Milyonerlerin diğer yatları ise şöyle sıralandı:
DAVID BECKHAM: 5 milyon sterlin değerindeki Seven isimli yatını eşi Victoria'yla birlikte tasarladı.
MUHAMMED BİN SELMAN: Yatı Serene'nin değeri 400 milyon sterlin. Gemide 7 güverte, 2 helikopter pisti, sauna ve kar odası mevcut! Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunun da bu yatta olduğu iddia ediliyor.
ROMAN ABRAMOVIH: Eclipse isimli yatının değeri 600 milyon sterlin. 70 mürettebatın görev aldığı yatta helikopter pisti ve yüzme havuzu bile var. Yat ayrıca kurşun geçirmez zırh kaplama...
CRISTIANO RONALDO: Azimut Grande isimli yatını 2020'de 6 milyon sterline satın aldı. Yatta 5 yatak odası ve 6 banyo var.
KIRMIZI ALARM
COVİD-19'la mücadele rafa kalktı! Maskelerin atılmasıyla tedbirler azaldı. Bu durum, vaka sayılarına da yansıdı. Son 1 haftada vaka sayısı 57 bin 113'e fırladı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uyardı: Vaka artışı bayram sonrasında da devam ederse yoğun bakıma yatışta artış olabilir. Kapalı alanlarda maske takılmalı...
KUTLAMA SMA'NI
Kırklareli'de Zeynepİbrahim Adakan çiftinin kızları İdil Ayşe, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Ailenin durumu, ABD'deki 1 milyon 948 bin dolarlık tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Bunun üzerine Valilik izniyle yardım kampanyası düzenlendi. Kısa sürede, gerekli para denkleştirildi. Aile, dün kent meydanında davullu zurnalı eğlence düzenledi. Anne Adakan, "Allah herkesten razı olsun" dedi. İdil Ayşe, ABD'nin Boston kentinde tedavi olacak.