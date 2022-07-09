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    Futbolcuların ve kulüp sahiplerinin lük yatlara yatırdıkları paralar dudak uçuklattı

    Furbolcular ve kulüp sahileri parayı lüks yatlara yatırdı. Milyonerlerin verdikleri ücretler dudak uçuklattı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Güzel ’yat’ırım

    Futbolcular ve kulüp sahipleri, parayı lüks yatlara yatırdı! İlk sırada, Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon sterlinlik yatı Blue vardı! 48 misafir için 40 kamaranın bulunduğu yatta 2 tane de helikopter pistinin olduğu açıklandı. Milyonerlerin diğer yatları ise şöyle sıralandı:
    DAVID BECKHAM: 5 milyon sterlin değerindeki Seven isimli yatını eşi Victoria'yla birlikte tasarladı.
    MUHAMMED BİN SELMAN: Yatı Serene'nin değeri 400 milyon sterlin. Gemide 7 güverte, 2 helikopter pisti, sauna ve kar odası mevcut! Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunun da bu yatta olduğu iddia ediliyor.
    ROMAN ABRAMOVIH: Eclipse isimli yatının değeri 600 milyon sterlin. 70 mürettebatın görev aldığı yatta helikopter pisti ve yüzme havuzu bile var. Yat ayrıca kurşun geçirmez zırh kaplama...
    CRISTIANO RONALDO: Azimut Grande isimli yatını 2020'de 6 milyon sterline satın aldı. Yatta 5 yatak odası ve 6 banyo var.



    KIRMIZI ALARM
    COVİD-19'la mücadele rafa kalktı! Maskelerin atılmasıyla tedbirler azaldı. Bu durum, vaka sayılarına da yansıdı. Son 1 haftada vaka sayısı 57 bin 113'e fırladı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, uyardı: Vaka artışı bayram sonrasında da devam ederse yoğun bakıma yatışta artış olabilir. Kapalı alanlarda maske takılmalı...



    KUTLAMA SMA'NI
    Kırklareli'de Zeynepİbrahim Adakan çiftinin kızları İdil Ayşe, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Ailenin durumu, ABD'deki 1 milyon 948 bin dolarlık tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Bunun üzerine Valilik izniyle yardım kampanyası düzenlendi. Kısa sürede, gerekli para denkleştirildi. Aile, dün kent meydanında davullu zurnalı eğlence düzenledi. Anne Adakan, "Allah herkesten razı olsun" dedi. İdil Ayşe, ABD'nin Boston kentinde tedavi olacak.



        KAZA DEĞİL CİNAYET
        Şizofren Batuhan Genç, 6 yıl önce annesini bıçakla hayattan kopardı. Hasta olduğu için serbest bırakıldı. Otomobille Erdoğan Duran'ın ölümüne yol açtı Antalya Konyaaltı'nda Demre İlçe eski Belediye Başkanı Adnan Genç'in oğlu Batuhan Genç (33), 6 yıl önce tartıştığı annesi Zahide Genç'i (61) boğazından bıçakladı. Şizofren hastası Genç, kız kardeşinin eşinin arayarak evi terk edip yaşamına son vereceğini söyledi. Denize girip 200 metre açıkta yüzerken yakalandı. Tutuklanan katil, bir yıl sonra şizofren olduğu için serbest bırakıldı. Geçen gün de lüks otomobille bir araca arkadan çarptı. Evli ve 2 çocuk babası Erdoğan Duran'ı (46) ezdi. Talihsiz adam, can verdi. Dayısı ise "Bu kaza değil cinayet" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
        Erdoğan ÖZTÜRK



        TAM KUSURLU C'ANA'VAR
        İzmir'de Eymen Duran (5), 3 yıl önce tandırda ölü bulundu. İstismarda bulunan anne Mine Durak ve sevgilisi tutuklandı. Akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen anne hakkında istenen rapor geldi. Akıl hastalığı saptanmadığı, suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.



        SON'BAHAR'
        Trabzon'da Bahar Berber (16), 4. kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Berber, kurtarılamadı. Skolyoz hastası olan genç kız dün Bahçecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında uğurlandı.



            ÇEKEMEYENLER ÇATLASIN!
            Bayraktar TB2, Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'a kadar savaşın kaderini değiştirdi. Dünya almak için sıraya girdi. Litvanya'ya gönderilen SİHA ise Siauliai Üssü'nde sergilendi. Litvanyalılar bölgeye akın etti. Fotoğraf çekmek için birbirini ezdi.



            477 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca, 477 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 316'şar lira, 8 bilenler 242'şer lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            REKOR SAATİ
            Rıchard Mille ve Ferrari işbirliği yaptı. Dünyanın en ince saatini tasarladı. 1.75 MM kasa kalınlığı ile rekora imza attı. Fiyatı dudak uçuklattı: 1.88 milyon dolar...

            KALP DAYANMAZ
            Isparta'da ambulans şoförü İsa Özcan, 6 yıl önce kalp krizinden korkup diyete girdi. 136 kilodan 76'ya indi. Ancak dün kalp krizi geçirip can verdi.

            İTALYA'DA BİKİNİ YASAĞI
            İtalya Campania'da turistlerin bikinili gezmesi yasaklandı. Uymayanlar 500 euro ödeyecek.

            ARAÇLARA KARA KUTU
            Avrupa Birliği, otomobillerle ilgili yeni yasa çıkardı. Araçlara kara kutu teknolojisi getirileceği açıklandı.

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            Haberler Yaşam Futbolcuların ve kulüp sahiplerinin lük yatlara yatırdıkları paralar dudak uçuklattı
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