Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.07.2022 06:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2022 06:16
    ABONE OL

    Beykoz'da beş katlı binaya yıldırım düştü! Çıkan yangın söndürüldü

    Son dakika haberi! İstanbul Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beş katlı binaya yıldırım düştü!

    Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti.

    Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Yaşam Beykoz'da beş katlı binaya yıldırım düştü! Çıkan yangın söndürüldü
        SON DAKİKA