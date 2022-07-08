Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.