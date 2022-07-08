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    • Yaşam
    • 08.07.2022 09:27
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    • 08.07.2022 09:27
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    Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü! Annenin feryadı yürekleri dağladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ekmek dağıtımı yapan hafif ticari araç, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un feryadı yürekleri dağladı. Öte yandan ölen sürücünün dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korkunç son! Annenin feryadı yürekleri dağladı

    Kaza, saat 06.00 sıralarında Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

    Karalar Mahallesi'ne seyir halinde olan Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yönetimindeki 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami D. (47) yönetimindeki 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

    Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
        Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un feryadı yürekleri dağladı.

        Öte yandan ölen sürücünün dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü! Annenin feryadı yürekleri dağladı
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