Gülümser öğretmen “Beni bu köye gömün” dedi: Vasiyeti gerçekleştirildi

Artvin merkeze bağlı Varlık köyünde 1969-1975 yılları arasında öğretmen olarak görev yapan 76 yaşındaki Gülümser Yeşil, 47 yıl sonra festival için yeniden köye gitti.

Festivalde öğrencileriyle sohbet eden Gülümser öğretmen, "Öldüğümde beni Ankara'da bırakmayın, Varlık köyüne buraya defnedin" diyerek vasiyet etti. Daha sonra Şavşat'taki yeğeninin yanına giden Gülümser öğretmen, rahatsızlanarak Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı tedavisi gören Yeşil, 20 gün sonra vefat etti.

Öğrencileri, Gülümser Yeşil'in çocuklarını arayarak vasiyetini belirtti. Çocukları annelerinin vasiyetini kabul etti. Gülümser öğretmenin cenazesi Varlık köyünde, 3 yıl önce hayatını kaybeden öğrencisi Necdet Aydemir'in kabrinin yanına defnedildi. Cenazeye Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gülümser öğretmenin ailesi, Varlık köyü halkı ve öğrencileri katıldı. Özgür ÖZDEMİR

"HEP GÜLÜMSERDİ"

Ekrem Kurt (60), "Adı gibi hep gülümseyen bir öğretmenimizdi. Görev yaptığı okulda toplandık. Sohbet ettik, eskileri andık. Bize bu köyde gömülmeyi vasiyet etti" dedi.