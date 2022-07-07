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    • Yaşam
    • 08.07.2022 06:31
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    • 08.07.2022 06:31
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    İzmir'de gece yarısı feci kaza! Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

    İzmir'in Bornova ilçesinde gece yarısı korkunç bir kaza meydana geldi. Aynı yönden giden kamyon ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

    AA
    İzmir’de gece yarısı feci kaza!

    İzmir'in Bornova ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Rahmi Koç'un (34) kullandığı 35 ATN 724 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi'nde F.K'nin (61) kullandığı 35 AH 8738 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Koç'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan F.K'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Yaşam İzmir'de gece yarısı feci kaza! Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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