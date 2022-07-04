Zonguldak'ta acı olay: El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalıp, öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan Cemal Saltan (82) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi.
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALDI
Cemal Saltan'ın evinin önüne park edip el frenini çekmeden indiği 67 ZC 984 plakalı otomobili aniden hareket etti.
Bu sırada Cemal Saltan, otomobilin altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, kaldırma yastığı kullanarak Saltan'ı otomobilin altından çıkardı.