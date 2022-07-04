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    • Yaşam
    • 04.07.2022 16:49
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    • 04.07.2022 16:49
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    Zonguldak'ta acı olay: El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalıp, öldü

    Zonguldak'ta Cemal Saltan (82) isimli vatandaş el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemal Saltan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kendi arabasının altında kaldı

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan Cemal Saltan (82) hayatını kaybetti.

    Kaza, öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi.

    EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALDI
    Cemal Saltan'ın evinin önüne park edip el frenini çekmeden indiği 67 ZC 984 plakalı otomobili aniden hareket etti.

    Bu sırada Cemal Saltan, otomobilin altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, kaldırma yastığı kullanarak Saltan'ı otomobilin altından çıkardı.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemal Saltan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Cemal Saltan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta acı olay: El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalıp, öldü
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