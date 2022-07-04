Korkunç olay İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. Elife Metin (48), bir hafta önce kızı Sıla Metin (23) ile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Önce kızını bıçakladı. Ardından da kendi bileklerini kesip intihar etti. İkili, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve çilingir yardımıyla içeri girildi. Ekipler, evde korkunç manzarayla karşılaştı. Komşuları anne ile kızın çok iyi geçinen, iki arkadaş gibi olduklarını söyledi. YUNUS EMRE KAVAK

NE YAPTIN DAMAT

Ankara'da Güleser K., eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babası Gazi Akkaya'nın evine yerleşti. Eve gelen koca, 2 çocuğunu almak istediğini söyledi. Tepki gösteren eşiyle kavga etti. Bıçak ile yaraladı. Müdahale etmek isterken kalbinden bıçaklanan Akkaya ise hayatını kaybetti. Kaçan katil, evinde yakalandı.

ÖNEMLİ BİR DURUM

İstanbul'da yaşayan 8 yaşındaki Duru Koca, geçtiğimiz yıl ayak ayrısından şikayet etti. Doktorlar, büyüme ağrısı diyerek eve gönderdi! Ailesinin ısrarı üzerine Duru hastaneye yatırıldı, bir dizi tahlilden ve muayeneden geçti. Çocuklarda sık görülen Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası olduğu belirlendi. Doğum gününe 2 gün kala, tam 12 Kasım'da tedavisine başlanan Duru'nun mücadelesi yüreklere işledi. Ailesi, "Tek dileğimiz yavrumuzun ve tüm hasta çocukların eski sağlığına kavuşması" dedi. Duru ise okulunu çok özlediğini söyledi. Şöyle devam etti: en büyük hayalim, önce sağlığıma kavuşmak. Tedavimi bitirince de okuluma dönmek. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. CEYDA KARAASLAN

ORMANLARA KORUMA

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alana girişleri 31 Temmuz'a kadar yasakladı. Açıklamada "Piknik ve mesire alanları, tabiat parkları ve korular ise piknik yapmak, spor gibi faaliyetlerde bulunmak serbesttir, ancak mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaktır" denildi.

SÜPER BABAANNE

Kırıkkaleli Hayriye Çanga, 52 yaşında hayalini gerçekleştirdi. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü'ne girdi. Birincilikle bitirdi. Diploma törenine 9 aylık torunuyla geldi.

SiVEREK BAKIYORLAR

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki Derman Gülbeden, gök bilimine merak sardı. Bunun üzerine Fransa'daki akrabaları kendisine teleskop yolladı. Derman, kendi imkanlarıyla kurarak kullanmayı öğrendiği teleskobu, evinin damına yerleştirerek köylülere yıldızlara yakından bakma imkanı sağladı. Köylüler, haftanın belirli günlerinde Derman'ın evine gidip gökyüzüne bakmaya başladı.

İLAÇ GİBİ MÜZE

İstanbul'da eczacı Melih Ziya Sezer (90), meslek hayatında 70 yılı devirdi. Kadıköy Moda'da 1902'de kurulan İstanbul'un en eski eczanelerinden birinin sahibiydi. Ancak geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Herkes, tarihi eczaneye ne olacağını merak etti. Marmara Üniversitesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan oğlu Prof. Dr. Ali Demir Sezer, sevindiren haberi verdi. Eczanenin müze olacağını söyledi.

AVM'YE SALDIRI

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Field's adlı en büyük alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve bir çok yaralı olduğunu ifade ederek, net bir sayı vermedi. Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin terör bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

YEŞİLÇAM GURURLA SUNAR

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. En çok film çeken erkek oyuncu olarak tüm dünyada zirveye yerleşti. Arkın, aktif oyunculuk yaptığı 1964-2016 arasındaki 52 yılda 294 filmde başrol üstlendi. Bu filmlerin toplam süresi tam 408 saatti. Yeni toplam 17 gün demekti. Filmlerin negatiflerinin uç uca eklendiğinde şeridin uzunluğu 750 kilometreye denk geldi. Bu da İstanbul - Dalaman arasındaki mesafeye eşdeğerdi.

BU İĞNELER 8 BİN YAŞINDA

İzmir'deki kazılarda 8 bin 200 yıl öncesine ait iğneler çıktı. Hayvan kemiğinden yapılan iğnelerin, dokumacılıkta kullanıldığı anlaşıldı.

ESRARENGİZ DEHŞET

Balıkesir'de kuaför Esra Altınkaynak, Mustafa Akman'dan boşandı. Öfkeli koca iş yerine daldı. Silahı genç kadının başına dayayıp tetiğe bastı. Ardından kafasına sıktı. İkisi de kurtarılamadı.

OKSİJEN ÇARPTI

Esenyurt'ta tıp merkezinde oksijen tüpü patladı. Klima bakımı yapan bir işçi can verdi, bazı işçiler yaralandı.

GÜVERCİN UÇUVERDİ

Bob adlı yarış güvercini İngiltere'den havalandı. Tam 6 bin 500 kilometre uçup Amerika'ya ulaştı. Herkesi şaşırttı.

YASMİN

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, tatil için Bodrum'a geldi. Ancak çift, önceki gece yarısı, araçlarıyla birlikte şarampole devrildi. 33 yaşındaki Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou ise ağır şekilde yaralandı. Ünlü model, hastanede tedavi altına alındı. Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1.2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 207 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 259'ar, 4+1 bilenler 518'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

47 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 47 milyon lira devretti. 5 bilenler 21 bin 558'er lira, 4 bilenler 727'şer lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.