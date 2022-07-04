Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.07.2022 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2022 13:38
    ABONE OL

    Eline çekici aldı ortalığı birbirine kattı! Eski çalışan dehşeti kamerada... Yer: İstanbul

    İstanbul Kağıthane'de iş merkezlerinin olduğu sokağa gelen bir kişi elindeki çekiçle 3 iş yeri ile 2 aracın camını kırdı. Ortalığı savaş alanına çeviren şahıs elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrılırken, dükkanı açmaya gelen işyeri sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şoka girdi.

    Eline çekici aldı ortalığı birbirine kattı

    Kağıthane'de sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu sokağa gelen adam, 3 iş yeri ve 2 aracın camlarını çekiçle tek tek kırdı.

    Ortalığı adeta savaş alanına çeviren ve kırılmadık cam bırakmayan adam Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın camlarını kırdığı işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu öğrenildi.



    Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu yere gelen bir adam, eline aldığı çekiçle 3 işyerinin camını tek tek kırdı.

    Dinlene dinlene diğer iş yerlerinin de camlarını kıran adam ardından yolun karşısına geçerek bu kez park halindeki 2 aracın camlarını tek tek kırdı. Olayın ardından çekici sokağa fırlatan adam olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde işyerlerine gelen çalışanlar ve sahipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Şoku atlayan işyeri sahiplerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.



        KAĞITHANE POLİSİ ÇEKİÇLİ ADAMI KISKIVRAK YAKALADI
        İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın Adem K. olduğunu tespit etti.

        Devam eden çalışmalarda şahsın evine giden Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıktı.

        Emniyette ifadesi alınan şahsa "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiliz istihbaratından dikkat çeken Rusya raporu
        Haberler Yaşam Eline çekici aldı ortalığı birbirine kattı! Eski çalışan dehşeti kamerada... Yer: İstanbul
            SON DAKİKA