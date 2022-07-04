Balıkesir'de feci kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir istikametine giden iki araçtan arkadan gelenin öndekine çarptığını anlatan Şıldak, şöyle devam etti: "Önde bulunan araçta 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki vatandaşımız da yaralı olarak hastanede tedavi altında. Durumları iyi. Otoyoldaki kazanın nedenleri inceleniyor, araştırılıyor, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkacak bir süreç. Savcılarımız da olay yerinde incelemede bulunup daha sonra otopsi işlemlerine başladı. Üzücü bir kaza. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum."