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    • Yaşam
    • 04.07.2022 17:49
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    • 04.07.2022 18:11
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    Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti! Ambulansa yol vermeyen 5 araca idari para cezası

    Başkent Ankara'daki Erbakan Bulvarı'nda 5 araç ambulansın geçişine izin vermedi. Görüntüleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığını duyurdu.

    Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erbakan Bulvarı'nda ambulansın geçişine izin vermeyen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı.



    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'müzce 02 Temmuz 2022 tarihinde ilimiz Esenboğa yolu üzerinde ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır" denildi.



    BAKAN KOCA: ASLA KABUL EDİLEMEZ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerine yer vermişti.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
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    Haberler Yaşam Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti! Ambulansa yol vermeyen 5 araca idari para cezası
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