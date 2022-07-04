Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti! Ambulansa yol vermeyen 5 araca idari para cezası





BAKAN KOCA: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerine yer vermişti.