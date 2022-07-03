Konya'da katliam gibi kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

BAKAN KOCA: İLK AMBULANSIMIZ BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ULAŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında kaza ihbarının ardından sağlık ekibinin birkaç dakikada olay yerine ulaştığını belirterek, "Bugün Konya Beyşehir'de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.