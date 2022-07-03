Konya'da katliam gibi kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi.
Dilara Çoban (19) yönetimindeki 06 BCA 401 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşın otomobil, karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı.
Can pazarının yaşandığı kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Ayşenur Boncuk (17) yaralandı. Çoban'ı aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Nisanur Karabulut (17) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.