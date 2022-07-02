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    • Yaşam
    • 02.07.2022 18:59
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    • 02.07.2022 18:59
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    Manisa'da polislerin dikkati kopya düzeneğini ortaya çıkardı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ehliyet sınavı nedeniyle adayların üst aramasını yaptı. O sırada 2 adayda tuhaflık olduğunu fark eden görevliler kopya düzeneğini ortaya çıkardı.

    DHA
    Ehliyet sınavı için kopya düzeneği kurdular

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, ses sistemiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 kişi, yakalandı.

    Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Şüheda Caddesi'ndeki e-Sınav Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavında adayların üzerinde üst araması yaptı.

    K.Ü. (39) ile M.S.İ.'nin (37) üst aramasında gömlek yaka kısmında kabartı olduğunu fark eden polis ekipleri, detaylı üst aramasında kamera, ses düzeneği ve verici aparatı tespit etti.

    Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren 2 kişi, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Manisa'da polislerin dikkati kopya düzeneğini ortaya çıkardı
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