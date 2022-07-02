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    LGS sonuçları açıkladı! 193 öğrenci tam puan aldı, onlardan birisi de Önder Cihan

    LGS sonuçları açıklandı. 193 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldı. Onlardan birisi de Önder Cihan’dı. Kastamonu’da sel felaketini yaşayan genç, hayatının sınavına mum ışığında hazırlandı. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu şöyle anlattı: Arkadaşlarım dışarıda oyun oynarken, ben ders çalıştım ve başardım!

    ’Mum’teşem!

    Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 30 Haziran'da açıklandı. 48 ilden 193 öğrenci, tam puan yaptı. Onlardan biri de Kastamonulu Önder Cihan'dı. 14 yaşındaki genç, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de etkili olan sel nedeniyle kabusu yaşadı. Okulu zarar gördü, günlerce karanlıkta kaldı. Ancak o, hayallerine sımsıkı sarıldı. Öğretmen anne ve babasıyla birlikte mum ışığında ders çalıştı. Zor şartlarda hazırlandığı sınavdan 500 tam puan aldı. İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istediğini açıkladı. "Ben 6'ncı sınıftayken 2 yaş büyük arkadaşım İstanbul Erkek Lisesi'ni kazandı. Ben ilk defa orada bildim ve kendime bir hedef koydum. O zamandan beri çalışıyorum. Arkadaşlarım dışarda oyun oynarken ben evde ders çalışmayı tercih ettim. Sel nedeniyle elektrikler olmadığı zaman çevreme birkaç tane mum koyuyordum. Testlerimi öyle çözüyordum. Ancak hayallerime kavuştum" ifadesini kullandı.

    NETLER BU YIL DA DÜŞTÜ
    Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavıyla ilgili detaylı verileri de paylaştı. Buna göre öğrencilerin netlerinin bu yıl da düştüğü dikkatlerden kaçmadı. Ortalama doğru cevaplar şöyle sıralandı:
    Türkçe: 20 Soru. Ortalama doğru cevap: 9,22
    Din Kültürü: 10 soru. Ortalama doğru cevap: 6,45
    Yabancı dil: 10 soru. Ortalama doğru cevap: 4,59
    Matematik: 20 soru. Ortalama doğru cevap: 4,74
    Fen Bilimleri: 20 soru. Ortalama doğru cevap: 9,50
    İnkilap tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru. Ortalama doğru cevap: 5.54



    BABAMLA KAZANDIK
    ŞanlıurfaFatih Efe İçten de 500 tam puan yaptı. Sırrını şöyle anlattı: Pandemiyi fırsatta çevirdim. Sınavlarda hazırlanmamda babam bana çok destek oldu. Hedefim babam gibi iyi bir mühendis olmak.



    ŞİFRE BOL KİTAP OKUMAK
    Osmaniye'de yaşayan Muhammet Abdullah Duzcu, tam puan aldı. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde okumak istediğini açıkladı. "Çok kitap okurum. Bunun faydasını çok gördüm" ifadesini kullandı.



        ÖNEMLİ OLAN STRESİ YENMEK
        Ordu'da yaşayan ve LGS'de tam puan yapan Rahman Topçu da başarısının sırrını şöyle anlattı: Hedefim, mühendis olmak. Ankara Fen Lisesi'ni hedefliyorum. Herkese tavsiyem soru çözsünler. Stres yapmasınlar.



        YILMADAN ÇALIŞTIM
        Kırşehirli Zeynep Ece Başar da LGS'de tam puan yaptı. "Hedefim İstanbul Erkek Lisesi. Başarımda kitap okumam çok etkili oldu. Yılmadan çalıştım" açıklaması yaptı.

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        Haberler Yaşam LGS sonuçları açıkladı! 193 öğrenci tam puan aldı, onlardan birisi de Önder Cihan
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