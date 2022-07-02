LGS sonuçları açıkladı! 193 öğrenci tam puan aldı, onlardan birisi de Önder Cihan

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 30 Haziran'da açıklandı. 48 ilden 193 öğrenci, tam puan yaptı. Onlardan biri de Kastamonulu Önder Cihan'dı. 14 yaşındaki genç, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de etkili olan sel nedeniyle kabusu yaşadı. Okulu zarar gördü, günlerce karanlıkta kaldı. Ancak o, hayallerine sımsıkı sarıldı. Öğretmen anne ve babasıyla birlikte mum ışığında ders çalıştı. Zor şartlarda hazırlandığı sınavdan 500 tam puan aldı. İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istediğini açıkladı. "Ben 6'ncı sınıftayken 2 yaş büyük arkadaşım İstanbul Erkek Lisesi'ni kazandı. Ben ilk defa orada bildim ve kendime bir hedef koydum. O zamandan beri çalışıyorum. Arkadaşlarım dışarda oyun oynarken ben evde ders çalışmayı tercih ettim. Sel nedeniyle elektrikler olmadığı zaman çevreme birkaç tane mum koyuyordum. Testlerimi öyle çözüyordum. Ancak hayallerime kavuştum" ifadesini kullandı.



NETLER BU YIL DA DÜŞTÜ

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavıyla ilgili detaylı verileri de paylaştı. Buna göre öğrencilerin netlerinin bu yıl da düştüğü dikkatlerden kaçmadı. Ortalama doğru cevaplar şöyle sıralandı:

Türkçe: 20 Soru. Ortalama doğru cevap: 9,22

Din Kültürü: 10 soru. Ortalama doğru cevap: 6,45

Yabancı dil: 10 soru. Ortalama doğru cevap: 4,59

Matematik: 20 soru. Ortalama doğru cevap: 4,74

Fen Bilimleri: 20 soru. Ortalama doğru cevap: 9,50

İnkilap tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru. Ortalama doğru cevap: 5.54