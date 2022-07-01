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    • Yaşam
    • 01.07.2022 15:03
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    • 01.07.2022 15:03
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    Kayıp başvurusu yapılmıştı! Otel odasında başından vurulmuş halde bulundu

    İzmit'te, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç'un, otel odasında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Otel odasında korkunç ölüm!

    İzmit'te, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç otel odasında ölü olarak bulundu.

    Olay, öğle saatlerinde İzmit'in Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un, İzmit'te otele giriş yaptığı belirlendi.

    BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
    Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı.

    Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Kayıp başvurusu yapılmıştı! Otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
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