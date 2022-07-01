Bursa'da kontrolden çıkan TIR devrildi! Yol trafiğe kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan talaş yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı. Sürücü kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.



Kaza saat 05.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri İnegöl'ün Fatih mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan yüklediği talaşları İnegöl OSB'de bulunan orman ürünleri fabrikasına götürmek üzere yola çıkan Süleyman Yaz (40) yönetimindeki 35 ASM 285 plakalı talaş yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Orta refüj üzerinden geçen TIR, İnegöl'den Yenişehir istikameti yönüne devrildi. Kaza sonucu TIR'ın dorsesinde bulunan talaşlar yola saçıldı, İnegöl'den Yenişehir istikameti ulaşıma kapandı. Polis Ekipleri, talaşları ve TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattılar.