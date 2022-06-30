Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.06.2022 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2022 09:33
    ABONE OL

    Facia kıl payı atlatıldı! Freni boşaldı çocukların üzerine kaydı

    İstanbul Küçükçekmece'de park halindeyken freni boşalan bir midibüs, önce yol kenarındaki bir araca ardından ev duvarına çarparak durabildi. Çarpma sırasında bölgede oyun oynayan çocuklar, kazadan kıl payı kurtuldu.

    Freni boşaldı çocukların üzerine kaydı

    Küçükçekmece'de park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpma sırasında oyun oynayan çocuk ise kazadan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kaza, salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İncirkuşu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir midibüs, freni boşalınca geri geri kaydı. Kayan araç önce yine park halinde olan başka bir araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı devrilirken duvarın dibinde oyun oynayan çocuk ise son anda kurtuldu. Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı kazada araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.



    "BURASI ÇOCUK DOLUYDU, ALLAH'TAN KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI"
    Kazada aracı ve iş yeri hasar gören Aziz Orhan, "Şu tarlada freni boşaldı, geri geri geldi köşe başında bizim aracımıza çarptı. Oradan kaydı, buraya girdi. Ondan sonra biz geldik, kapıyı falan kırmışlar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, burası çocuk doluydu. Bir tane çocuk var çocuk ayağını atıyor, otobüs düşüyor" diye konuştu.

    FRENİ BOŞALAN MİDİBÜSÜN KAYDIĞI ANLAR KAMERADA
    Küçükçekmece'de freni boşalan midibüsün geri geri giderek duvara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, freni boşalınca kontrolden çıkarak geri geri kaçan midibüsün köşedeki park halindeki araca çarparak kaymaya devam ettiği, sonrasında ise duvara çarptığı ve çocuğun ise son anda kurtulduğu görülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Seni Kalbime Sakladım
    Haberler Yaşam Facia kıl payı atlatıldı! Freni boşaldı çocukların üzerine kaydı
        SON DAKİKA