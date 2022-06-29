İstanbul’da iki tır birbirine girdi! Facia ucuz atlatıldı

Eyüpsultan'da iki TIR'ın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevki Ankara istikametinde 04.30 sıralarında meydana geldi.