Denizli Acıpayam'da acı olay! Cam silerken merdivenden düşen esnaf hayatını kaybetti

Olay, Aşağı Mahalle Eski Pazaryeri Caddesi'nde 26 Haziran'da yaşandı.



Bir apartmanın zemin katında bulunan işyerinin camlarını silmek için seyyar merdivene çıkan Osman Akyürek, dengesini kaybederek beton zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan Akyürek, sağlık ekibi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.



YAŞAMINI YİTİRDİ

Giyim mağazası sahibi olan Akyürek, yapılan tedaviye rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Akyürek'in cenazesi bugün Darıveren Mahalle mezarlığında toprağa verildi.





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