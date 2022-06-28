Bülent Uygun nasıl kandırıldığını hakime anlattı: Parayı 8 seferde...

Dolandırıcılar, profesör, sosyolog, mühendis derken şimdi de ünlü bir teknik adamı kandırdı. Teknik Direktör Bülent Uygun, elinde avucunda ne varsa dolandırıcıya kaptırdı. Zanlı Ulaş Birhan'dı. Birhan, Uygun'u aradı. "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" deyip devletin uygun fiyata bir arsa sattığı yalanını attı. Uygun da buna inandı. Katar'dayken binlerce kilometre uzaklıktaki dolandırıcıya milyonlarını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayınca suç duyurusu yaptı. Firar eden Birhan hakkında 26 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Uygun ilk kez İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı. Nasıl kandırıldığını hakime anlattı: Ulaş Birihan ile Katar'da olduğum için görüntülü konuştuk. Bana eşinin dayısının Milli Emlak Genel Müdürü olduğunu, yatırım için devletin bir takım arsalar sattığını söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. 8 ayrı seferde toplam 1 milyon 648 bin 85 lira ve 125 bin dolar (2 milyon lira) gönderdim. Dolandırıldığımı anlayınca paramı istedim. Kendisi eşi adına kayıtlı İstanbul Ataşehir'deki 2 daireyi bana devretti. Biri 388 bin, diğeri ise 450 bin civarı bir değere sahipti.