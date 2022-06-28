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    • Yaşam
    • 29.06.2022 01:55
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    • 29.06.2022 01:55
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    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 20-26 Haziran tarihinde il genelinde düzenlediği operasyonlarda 35 kişi yakalandı. İŞşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Ankara’da kaçakçılık operasyonu!

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 35 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 20-26 Haziran'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

    İŞTE ELE GEÇİRİLENLER
    Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 3 milyon 384 bin 500 dolu makaron, 34 bin 490 litre sahte alkollü içki, 30 bin boş makaron, 26 bin 400 litre karışımlı akaryakıt, 12 bin 444 elektronik/muhtelif eşya, 1880 paket kaçak sigara, 60 sahte bandrol, 60 kilogram tütün ve 2 kaçak otomobil ele geçirildi.

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    Haberler Yaşam Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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