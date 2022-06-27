Riva Deresi'ndeki kirlilik suyun rengini değiştirdi! Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar isyan etti





ALTIN KALPLİ

Velat Üstündağ, çalıştığı düğün salonunda, 147 bin liralık altın buldu. Hemen patronuna koştu. Dürüstlüğüyle herkese örnek oldu. Diyarbakır Bağlar'da Velat Üstündağ önceki gün çalıştığı düğün salonunu temizledi. Bu sırada, gelin ve damat odasında bir poşet fark etti. İçinde 4 bilezik ile bir küpeden oluşan yaklaşık 150 gram altın bulunca, hemen salonun sahibi Alpay Karademir'e haber verdi. Toplam 147 bin lira değerindeki altınlar, kısa sürede düğün sahiplerine teslim edildi. Salon sahibi Karademir, "İlk defa poşet içerisinde tüm altınlarını bırakan bir çift ile karşılaştık. Poşetin içinde yaklaşık 150 gramlık 4 bilezik ve bir çift küpe olduğunu fark ettik. Düğün sahiplerini çağırarak salonda herhangi bir şey unutup unutmadıklarını sorduk. İçinde altın olan bir poşet kaybettiklerini söylediler. Altınları teslim ettik" dedi.