Riva Deresi'ndeki kirlilik suyun rengini değiştirdi! Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar isyan etti

İstanbul Beykoz'daki Riva Deresi, İSKİ'ye bağlı Ömerli, Hüseyinli Köyü ve Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile İSKİ Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi yakınından geçip Karadeniz'e dökülüyor. Son dönemde derede yaşanan kirlilik ve koku, mahalledeki vatandaşları çileden çıkarttı. Deredeki kirlilik nedeniyle, suyun renginde değişim ve köpürme yaşandı. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Bozhane sakinleri, kirlenen suyu kullanamadıklarından dolayı verim konusunda olumsuzluklar yaşadı. Vatandaşlar, etkili şekilde tarım ve hayvancılık yapabilmek için sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
MUCİZE BEBEK
Amasya'da Afgan Khatıra Amırı (1), 1. kattaki balkondan düştü. Yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarparak hayatta kaldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızı evinde ziyaret eden Aşçı, "Bir-iki saniye, üçüncüsü yok. Allah bizi öyle bir kesiştirmiş ki. Bunun adı mucize" dedi.
ÖLDÜREN YUMRUĞA 16 YIL!
Trabzon'da İsmail Can (25), 3 ay önce sevgilisine mesaj atan Alper Korkmaz'a (28) yumrukla saldırdı. Boyun bölgesinden ağır yaralanan Korkmaz, beyin kanamasından kurtarılamadı. Tutuklanan katil hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Can, "Mesajı sordum, elimi sallarken Alper yere düştü" diye kendini savundu. Alper Korkmaz, mesaj tartışmasında katledilmişti.