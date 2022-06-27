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    Riva Deresi'ndeki kirlilik suyun rengini değiştirdi! Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar isyan etti

    Karadeniz’e dökülen Riva Deresi’ndeki kirlilik, suyun rengini değiştirdi. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan vatandaşları olumsuz etkiledi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Son ’dere’ce vahim!

    İstanbul Beykoz'daki Riva Deresi, İSKİ'ye bağlı Ömerli, Hüseyinli Köyü ve Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile İSKİ Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi yakınından geçip Karadeniz'e dökülüyor. Son dönemde derede yaşanan kirlilik ve koku, mahalledeki vatandaşları çileden çıkarttı. Deredeki kirlilik nedeniyle, suyun renginde değişim ve köpürme yaşandı. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Bozhane sakinleri, kirlenen suyu kullanamadıklarından dolayı verim konusunda olumsuzluklar yaşadı. Vatandaşlar, etkili şekilde tarım ve hayvancılık yapabilmek için sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.



    MUCİZE BEBEK
    Amasya'da Afgan Khatıra Amırı (1), 1. kattaki balkondan düştü. Yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarparak hayatta kaldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızı evinde ziyaret eden Aşçı, "Bir-iki saniye, üçüncüsü yok. Allah bizi öyle bir kesiştirmiş ki. Bunun adı mucize" dedi.



    ÖLDÜREN YUMRUĞA 16 YIL!
    Trabzon'da İsmail Can (25), 3 ay önce sevgilisine mesaj atan Alper Korkmaz'a (28) yumrukla saldırdı. Boyun bölgesinden ağır yaralanan Korkmaz, beyin kanamasından kurtarılamadı. Tutuklanan katil hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Can, "Mesajı sordum, elimi sallarken Alper yere düştü" diye kendini savundu. Alper Korkmaz, mesaj tartışmasında katledilmişti.



        BALAYI DÖNÜŞÜ FACİA
        Bir hafta önce evlenen Hüseyin ve Miray Sare Etçi, balayından dönerken trafik kazası geçirdi. Feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç kaza önceki gece Kastamonu Tosya'da yaşandı. Samsun istikametinde otomobiliyle seyir halinde olan Hüseyin Etçi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçerek yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi, yaşamını yitirdi. Otobüsteki 16 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin 18 Haziran tarihinde evlendikleri ve balayı tatilinden evlerine dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çiftin cenazeleri, Sinop Boyabat'ta toprağa verilecek.



        DÖRT DÖRTLÜK AZİM
        Azım dolu haber, Afyonkarahisar'dan geldi. 32 yaşındaki Kübra Barut, meslek lisesini bitirdi. Evlendi. 4 evladını dünyaya getirdikten sonra eğitimine devam etmeye karar verdi. Önce ön lisansa kabul edildi. 2011'de de Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne girdi. Önceki gün bölümü başarıyla bitirdi. 4 çocuğu ve eşiyle birlikte mezuniyet coşkusunu yaşayarak herkese umut verdi. Şunları söyledi: Gece gündüz ders çalıştım. Büyük kızım 7 yaşına yeni girdi, ikiz çocuklarım 5 yaşında, bebeğim de 2 aylık. Zaten sınavlara girerken hamileydim. Son sınavıma doğum yapıp, kucağımda bebekle geldim. Epey zorluydu... Kübra Barut, diplomasını eşi Evren ve çocuklarıyla birlikte aldı. Azmiyle hem sınıf arkadaşlarının hem de hocalarının takdirini kazandı.



        ALTIN KALPLİ
        Velat Üstündağ, çalıştığı düğün salonunda, 147 bin liralık altın buldu. Hemen patronuna koştu. Dürüstlüğüyle herkese örnek oldu. Diyarbakır Bağlar'da Velat Üstündağ önceki gün çalıştığı düğün salonunu temizledi. Bu sırada, gelin ve damat odasında bir poşet fark etti. İçinde 4 bilezik ile bir küpeden oluşan yaklaşık 150 gram altın bulunca, hemen salonun sahibi Alpay Karademir'e haber verdi. Toplam 147 bin lira değerindeki altınlar, kısa sürede düğün sahiplerine teslim edildi. Salon sahibi Karademir, "İlk defa poşet içerisinde tüm altınlarını bırakan bir çift ile karşılaştık. Poşetin içinde yaklaşık 150 gramlık 4 bilezik ve bir çift küpe olduğunu fark ettik. Düğün sahiplerini çağırarak salonda herhangi bir şey unutup unutmadıklarını sorduk. İçinde altın olan bir poşet kaybettiklerini söylediler. Altınları teslim ettik" dedi.



            AMBERGO!
            Hollywood yıldızı Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki hakaret davası sonuçlandı. Mahkemeyi Depp kazandı. Ancak Amber Heard, ödeyeceği 10 milyon dolarlık tazminatın ödemesini yapamadı. Sebebi ise parasının olmayışıydı! Güzel oyuncunun, temyize başvuracağı açıklandı.



            'AŞI'RI ÖNEMLİ UYARI
            Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ile eşi Prof. Dr. Uğur Şahin, COVİD-19'u bitirecek aşıyı geliştirdi. Dünyayı iyileştirdi. Önceki gün İstanbul'a geldi. İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nü alan çift, önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Uğur Şahin "Omicron, başlangıçtaki virüsten çok farklı. 2020'de sorulduğunda, 'Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur' demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı yapacağımız iki yol var. Bir tanesi aşıları benimsemek. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız. Yaz sonu, sonbahar gibi yeniden maskelerimizi takmaya başlayabiliriz.



            MARS'TA HAYAT İZİ
            Mars'ta killi tortullar tespit edildi. Böylece bir zamanlar Kızıl Gezegen'de yaşam olduğu bildirildi. Mars'ın yörüngesinde araştırma yapan "Reconnaissance Orbiter" aracının çektiği son görüntüler incelendi. Kuzey Ladon Valles, güney ve güneybatı Ladon havzası boyunca kil içeren tortullar olduğu belirlendi. Böylece Kızıl Gezegen'de yaklaşık 2.5 milyar yıl öncesinde su olduğu kaydedildi. Arizona'daki Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nde görevli Catherine Weitz, "Bu son çalışma, bir zamanlar Mars'ta akan suyun olduğunu ve hayat belirtisi olabileceği fikrini destekliyor" dedi.



                GÖÇMEN KATLİAMI
                Fas üzerinden İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentine geçmek isteyen 2 binden fazla Afrikalı göçmene güvenlik güçleri müdahale etti. İzdiham ve güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, 37 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenlerin, sıklıkla Melilla ve Ceuta'yı kullandığı belirtildi. Melilla üzerinden Avrupa'ya girmek isteyen 37 göçmen hayatını kaybetti.



                1 TALİHLİYE 1.2 MİLYON
                5+1 bilen bir kişi, bir milyon 235 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 303'er, 4+1 bilenler 538'er, 4 bilenler 48'er, 3+1 bilenler 30'ar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 12'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 6'şar lira alacak.



                41 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 40 milyon 918 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 178'er lira, 4 bilenler 628'er lira, 3 bilenler 33'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                    BU TİPLER ÇOK CAHİL
                    İlber Ortaylı İstanbul'un fethini alaya alan Elon Musk'a haddini bildirdi: Dünya ile dalga geçen para babası. Bu tiplerin tarih bilgisine sahip olduklarını düşünmeyelim.



                    DOÇ. GÖZYAŞI
                    Erzurum'da Doç. Dr. Özge Timur, komşularına kapıyı açmadı. Bunun üzerine apartman sakinleri polis çağırdı. İçeri giren ekipler, genç hekimin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan otopside kalp krizinden öldüğü saptandı.

                    VURGUN SAATİ
                    Galatasaray'ın eski yöneticisi Fahri Okan Böke, yeni tanıştığı kızla bir araya geldi. "Çok beğendim" deyince 30 bin dolarlık saatini verdi. Kız gitti.

                    ATEŞİ ÇIKTI
                    Küçükçekmece'de pencereden sokağa ateş açan sabıkalı Oktay Yeşilırmak'ı polis uyardı. Dinlemeyince vurarak yakaladı.

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                    Haberler Yaşam Riva Deresi'ndeki kirlilik suyun rengini değiştirdi! Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar isyan etti
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