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    Kurtlar Vadisi'nn 'Deve Tuncay' lakaplı oyuncusu Osman Wöber kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Osman Wöber, kurtarılamadı. Kurtlar Vadisi’ndeki Tuncay Kantarcı rolüyle tanınan Wöber’in komşusu Nedim Saban, duygu dolu anlarını anlattı: Sokakta baktığı bir köpek vardı. Her ayrılışta hayvan sessiz sessiz ağlardı.

    Ah be Tuncay’ım!

    Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber (62), önceki gece kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen hayata veda etti. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Wöber'in ölümü sonrası oyuncu arkadaşı Nedim Saban ise hiç unutamadığı anısından şu sözlerle bahsetti: Ne kadar erken, ne kadar acı bir haberle uyandım sabaha. Osman'ın sokakta baktığı bir köpek vardı ve her sabah 6.45 de Osman'ın kapısında beklerdi. Ayrılışa her sabah sessiz sessiz ağlar. Huzurla uyu dostum.



    Saban, o anları Facebook'tan paylaştı.

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    Haberler Yaşam Kurtlar Vadisi'nn 'Deve Tuncay' lakaplı oyuncusu Osman Wöber kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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