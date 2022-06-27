Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber (62), önceki gece kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen hayata veda etti. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Wöber'in ölümü sonrası oyuncu arkadaşı Nedim Saban ise hiç unutamadığı anısından şu sözlerle bahsetti: Ne kadar erken, ne kadar acı bir haberle uyandım sabaha. Osman'ın sokakta baktığı bir köpek vardı ve her sabah 6.45 de Osman'ın kapısında beklerdi. Ayrılışa her sabah sessiz sessiz ağlar. Huzurla uyu dostum.