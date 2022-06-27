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    İmat Mollaahmet adlı vatandaş internetten tanıştığı kadına tam tamına 117 bin lirasını kaptırdı!

    İmat Mollaahmet, internette Aslı Zekeriya isimli kadınla tanıştı. “Almanya’dayım. Şiddet görüyorum. Türkiye’ye gelmeme yardım et” yalanına inandı! Verilen hesaba 117 bin lirasını yolladı! Kısa süre sonra da dolandırıldığını anladı. Soluğu karakolda aldı: Düştük bir hataya. Çocuklarımın rızkını bile ona verdim.

    Hayatının ’Hatay’sı!

    İnternette tanıştığı kadına inanan genç adam, tüm servetini kaptırdı. Şaşkına çeviren olayın adresi Hatay'dı. Kepçe operatörlüğü yapan İmat Mollaahmet (37), 15 gün önce internette adının 'Aslı Zekeriya' olduğunu söyleyen kadınla tanıştı. Anne babasının öldüğünü söyleyen genç kadının 'Almanya'da teyzemle yaşıyorum. Şiddet görüyorum. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bana yardım et. 250 bin euro param var. Bunu gelmeden senin hesabına atarım' sözüne inandı. Paraların olduğu videoyu görünce hesap numarasını yolladı! 3 gün sonra telefonu çaldı. Karşıdaki ses bankadan aradığını açıkladı.



    BU KEZ BEN İNANDIM
    Sözde bankacının "Hesabınıza para yattı. Ancak vergilerden dolayı bloke konuldu. Para ödemeniz gerekiyor" demesi üzerine verilen hesap numarasına 117 bin lira yatırdı! Söz konusu tutarı parayı yatırdıktan sonra Aslı Zekeriya'dan haber alamadı! Dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Benim niyetim yardım etmekti. Hep birilerinin dolandırıldığını duyardım, ama bir kez düştük işte, hata ettik. Çocuklarımın rızkını ona verdim...



    Kendini Aslı Zekeriya olarak tanıtan genç kadın, makyajla yüzüne şiddet izleri yapıp İmat Mollaahmet'i kandırdı. Paralarının videosunu bile yolladı!

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    Haberler Yaşam İmat Mollaahmet adlı vatandaş internetten tanıştığı kadına tam tamına 117 bin lirasını kaptırdı!
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