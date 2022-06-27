İmat Mollaahmet adlı vatandaş internetten tanıştığı kadına tam tamına 117 bin lirasını kaptırdı!





BU KEZ BEN İNANDIM

Sözde bankacının "Hesabınıza para yattı. Ancak vergilerden dolayı bloke konuldu. Para ödemeniz gerekiyor" demesi üzerine verilen hesap numarasına 117 bin lira yatırdı! Söz konusu tutarı parayı yatırdıktan sonra Aslı Zekeriya'dan haber alamadı! Dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Benim niyetim yardım etmekti. Hep birilerinin dolandırıldığını duyardım, ama bir kez düştük işte, hata ettik. Çocuklarımın rızkını ona verdim...