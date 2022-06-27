72 bin 500 liraya satıldı! Dev tosun 1 ton 220 kilogram ağırlığında

Kent merkezine uzaklığı 81 kilometre olan Altınyayla ilçesinde besici Yusuf Yücel tarafından yetiştirilen Holstein cinsi dev tosunu görenler gözlerine inanamıyor.
3 yaşındaki 'Şampiyon' isimli tosun, günlük 18 kilogram yem yiyor. Karkas ağırlığı 700 kilogramı geçen tosun, 1 ton 220 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor.
Adeta ikinci el araba fiyatına satılan kurbanlık tosun 72 bin 500 liralık fiyatıyla dudak uçuklattı. Geçtiğimiz sene 1 ton 42 kilogram ağılığında 'Paşa' isimli tosunu yetiştiren Yusuf Yücel, seneye 1 ton 700 kilogram ağırlığında hayvan yetiştirmeyi planlıyor. Yücel, dev tosunu zapt etmekte de güçlük çekiyor.