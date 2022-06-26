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    • Yaşam
    • 26.06.2022 19:22
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    • 26.06.2022 19:22
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    Tekirdağ Kapaklı'da Başkan Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlemler tamamlandı. B.T ve D.T isimli zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    AA
    Başkan Erdoğan’a hakaret eden zanlılar tutuklandı

    Dün Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    NE OLMUŞTU?
    Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde motosikletli iki kişiden birisi motosikletten inip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret etmiş, vatandaşların uyarılarına rağmen hakaretlerin devam etmesi üzerine iki kişi darbedilmişti.

    Zanlılar, daha sonra gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ Kapaklı'da Başkan Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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