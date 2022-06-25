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    • Yaşam
    • 25.06.2022 19:14
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    • 25.06.2022 19:29
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    Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği etkinliğe gidenler kaza yaptı: Dekan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz öldü

    Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na gitmek için akademisyenler ve aileleri bir midibüse bindi. Midibüsün kaza yapıp devrilmesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetti.

    AA
    Akademisyenleri taşıyan midibüs devrildi

    Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

    Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.

    Akademisyenler ve ailelerini taşıyan Ahmet S. yönetimindeki 52 DA 835 plakalı Ordu Üniversitesine ait midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

        Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çevredeki hastanelere sevk edilen 2'si ağır 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

        Ordu Valisi Tuncay Sonel, gazetecilere, çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakülteleri dekanlarının, Ordu Üniversitesindeki program vesilesiyle dün kente geldiğini söyledi.
            Akademisyenleri taşıyan midibüs devrildi
            Haberler Yaşam Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği etkinliğe gidenler kaza yaptı: Dekan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz öldü
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