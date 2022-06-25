Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği etkinliğe gidenler kaza yaptı: Dekan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz öldü

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.