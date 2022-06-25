İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine yüzbinler akın etti! Başkan Erdoğan'dan duygulandıran sözler





Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. 65-66 yıllarındayken Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk.

Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın.