İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine yüzbinler akın etti! Başkan Erdoğan'dan duygulandıran sözler

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, perşembe günü hayatını kaybetti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yuman 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu için dün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bakanlar, ailesi, yakınları ve öğrencileri geldi. Camiye sığmayanlar ise sokaklarda namaz kıldı, Ustaosmanoğlu için dua etti. Cemaate seslenen Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. 65-66 yıllarındayken Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk.
Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile inşallah komşu kılsın.
Mahmut Ustaosmanoğlu, aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.