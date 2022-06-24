Sokak köpekleri yaşlı çifte saldırdı! Eşlerden biri yoğun bakımda diğeri ise evde tedavi oluyor

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Hatice-Mustafa Topal çifti, 9 Mayıs'ta aynı mahallede oturan oğullarının yanına gitmek için yürürken, sokakta karşılarına çıkan köpeklerin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan çift, hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin ayak ve kalçasından ısırdığı Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüz, ayak ve kollarından ısırılan Mustafa Topal ise tedaviye alındı.
Nurdağı'ndaki tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Topal, evde bir süre sonra enfeksiyon kaptığı için durumu ağırlaşınca Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen Topal'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.