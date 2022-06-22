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    Karne alan çocuklarıyla tatile giden Mehmet Ali Korkmaz, 2 çocuğuyla beraber beton mikserinin altında kaldı

    Mehmet Ali Korkmaz, karne alan çocuklarını tatile götürmek istedi. 2 çocuğuyla birlikte mikserin altında kalarak can verdi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    En acı tatil!

    Bursa'da beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz (51), önceki gün direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolünden çıkan araç, karşı şeride geçti. Otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen araçta Mehmet Ali Korkmaz (42) ile oğulları Mustafa Efe (9) ve Semih Korkmaz (13) can verdi. Yılmaz da hastanede kurtarılamadı. Babanın çocuklarını karne hediyesi olarak Avşa Adası'na tatile götürmek için yola çıktığı ortaya çıktı. Kazada anne Fatma ile birlikte ağır yaralanan kızı Elif Hüma (4) hayati tehlikeyi atlattı. Anne ifadesinde, "Mehmet Ali, araç üzerimize geliyor kaç, kaç diye bağırdım" dedi.



    ÇAKMAK DEHŞETİ!
    Antalya'da Elif Dağdelen ve Ada isimli arkadaşı, Konyaaltı Sahili'ndeki parkta salıncağa bindi. Yanlarına bir şahıs geldi. Kızlardan çakmak isteyen kişi, olmadığını öğrenince ısrarlarına devam etti. 'Lütfen gider misiniz' diyen kızların sözü üzerine şahıs, Elif Dağdelen'in burnuna kafa attı. Burnunda kayma olan ve tampon yapılan genç kız, raporun ardından şahıstan şikayetçi oldu.



    ELİF'IN SIR SONU
    Karaman'da anne N.B, kızı 8 aylık Elif Balhasarlı'yı emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Fenalaşan bebek, annesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Minik bebeğin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin sonucuna göre belirlenecek.



        OKU AYŞE OKU
        Osmaniye'de üniversite sınavına gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı, polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklindeki sözüyle Türkiye'yi de ağlattı. Sabancanlı'yı önce Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ağırladı. Ardından da MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı'ndan yürekleri ısıtan bir açıklama yapıldı. "Yetim ve öksüz kızımız Ayşe'nin tüm eğitim masraflarını üstleniyoruz" ifadeleri kullanıldı.



        MEZUNİYET SEVİNCİ
        Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2022 Mezuniyet Töreni gerçekleşti. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu yaptığı konuşmada, "Bugün öğrencilerimiz olan sizler, gelecekte yönetici, üretici, bilim insanı, eğitmen hatta belki de çalışma arkadaşlarımızdan biri olacaksınız" dedi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özer, mezuniyeti uzun yıllar verilen emeklerin, çekilen çilelerin unutulduğu ve mutluluğun paylaşıldığı, mutluluğun tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir an diye tanımladı.



        BİZE HER YER TRABZON
        NBA'de şampiyonluk coşkusu yaşandı. 2021-2022 sezonunu Golden State Warriors tarihi bir zaferle tamamladı. Geçtiğimiz gün San Francisco'da yapılan şampiyonluk kutlamalarında ise ilginç anlar yaşandı. Gurbetçi Hayati Emre Bilgin, şampiyonluk otobüsü geçtiği sırada tutkunu olduğu Trabzonspor bayrağını açtı. 'Şampiyon Trabzon' diye haykırdı! Herkesin konuştuğu Bilgin, "Mağaracı olduğum için kısa sürede ağaca tırmandım" açıklaması yaptı.



            BİNLERCE TEŞEKKÜR
            Şanlıurfa'da uzman çavuş, dün parkta oturduğu sırada bir vatandaşın çantasını düşürdüğünü fark etti. İçinde para olduğunu görünce hemen harekete geçti. İçinde 120 bin lira olan o çantanın işçi Hikmet Kaplan'a ait olduğu belirlendi. Kaplan, "Annem hastaydı. Arabamı sattım. Jandarmamız parayı teslim etti. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.



            KÖTÜ 'HAV'ADİS
            Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetin sonu gelmedi. Adres bu kez Sakarya'nın Karasu İlçesi'ydi. Diyaliz hastası 65 yaşındaki Nusret Çolak, dün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümle burun buruna geldi! Hemen hastaneye kaldırıldı, durumunun ağır olduğu belirtildi. Mahalleli ise yaşanan vahşete isyan etti. Başıboş gezen köpeklerin çocuklara da saldırdığını söyleyen mahalle sakini Ahmet Zafrak, "Belediyeye ilettik, toplamaya başladılar ama hayvan severler de buna karşı çıkıyor. Biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız o parkta oynuyor ve artık korkuyorlar. Bir çocuğun başına aynı olay gelse ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.



            HER 'DAMLA'SI ACI
            İzmir'de Damla Soykorkmaz, Şubat'ta Hüseyin Soykorkmaz ile nikah kıydı. Düğün 20 Haziran'daydı. Bayramda beyin kanaması geçirince yoğun bakıma kaldırıldı. Düğün günü ölüm haberi alındı.



                KOÇUM BENİM
                Eskişehirli Ahmet Kök, koçunu Kütahya'da sattı. Sevimli dostu, kaçtı. 30 km aşıp sahibinin kapısına dayandı.



                EZİNE SAĞLIK
                Elon Musk, Twitter'in patronu oldu. "En sevdiğiniz peynir hangisi" diye sordu. Ezine peyniri zirveye oturdu.



                AYI KABUSU
                Kastamonu Cide'de meyve ağaçlarına dadanıp, arı kovanlarını parçalayan ayılar evlerin önüne kadar geldi. Ayılarla karşılaşan mahalle sakinleri, adeta evlerine kapandı. Ayı korkusu yüzünden işe bile gidemediklerini belirten vatandaşlar, "Can güvenliğimiz yok. Bir komşumuz telefon etse, rahatsızım yanıma gel dese evden çıkamayacağız. Kapıları açamıyoruz" dedi.



                    36.8 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 36 milyon 835 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 929'ar lira, 4 bilenler 717'şer lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    IŞIK SÖNDÜ
                    Çanakkale Biga'da Erdi K.'nin kullandığı otomobil, direksiyon kontrolünün yitirilmesi sonucu bariyere çarpıp, ardından karşı şeridine geçti. Otomobilde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Seher Işık kaza yerinde yaşamını yitirirken, Erdi K. ise yaralandı. Seher Işık'ın cansız bedeni morga götürüldü.

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                    Haberler Yaşam Karne alan çocuklarıyla tatile giden Mehmet Ali Korkmaz, 2 çocuğuyla beraber beton mikserinin altında kaldı
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