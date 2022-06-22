Karne alan çocuklarıyla tatile giden Mehmet Ali Korkmaz, 2 çocuğuyla beraber beton mikserinin altında kaldı





KÖTÜ 'HAV'ADİS

Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetin sonu gelmedi. Adres bu kez Sakarya'nın Karasu İlçesi'ydi. Diyaliz hastası 65 yaşındaki Nusret Çolak, dün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümle burun buruna geldi! Hemen hastaneye kaldırıldı, durumunun ağır olduğu belirtildi. Mahalleli ise yaşanan vahşete isyan etti. Başıboş gezen köpeklerin çocuklara da saldırdığını söyleyen mahalle sakini Ahmet Zafrak, "Belediyeye ilettik, toplamaya başladılar ama hayvan severler de buna karşı çıkıyor. Biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız o parkta oynuyor ve artık korkuyorlar. Bir çocuğun başına aynı olay gelse ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.