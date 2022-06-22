Karne alan çocuklarıyla tatile giden Mehmet Ali Korkmaz, 2 çocuğuyla beraber beton mikserinin altında kaldı

Bursa'da beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz (51), önceki gün direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolünden çıkan araç, karşı şeride geçti. Otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen araçta Mehmet Ali Korkmaz (42) ile oğulları Mustafa Efe (9) ve Semih Korkmaz (13) can verdi. Yılmaz da hastanede kurtarılamadı. Babanın çocuklarını karne hediyesi olarak Avşa Adası'na tatile götürmek için yola çıktığı ortaya çıktı. Kazada anne Fatma ile birlikte ağır yaralanan kızı Elif Hüma (4) hayati tehlikeyi atlattı. Anne ifadesinde, "Mehmet Ali, araç üzerimize geliyor kaç, kaç diye bağırdım" dedi.
ÇAKMAK DEHŞETİ!
Antalya'da Elif Dağdelen ve Ada isimli arkadaşı, Konyaaltı Sahili'ndeki parkta salıncağa bindi. Yanlarına bir şahıs geldi. Kızlardan çakmak isteyen kişi, olmadığını öğrenince ısrarlarına devam etti. 'Lütfen gider misiniz' diyen kızların sözü üzerine şahıs, Elif Dağdelen'in burnuna kafa attı. Burnunda kayma olan ve tampon yapılan genç kız, raporun ardından şahıstan şikayetçi oldu.
ELİF'IN SIR SONU
Karaman'da anne N.B, kızı 8 aylık Elif Balhasarlı'yı emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Fenalaşan bebek, annesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Minik bebeğin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin sonucuna göre belirlenecek.