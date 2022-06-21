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    Yüksek mühendis Ceren Ataman ‘Adınız FETÖ operasyonuna karıştı’ yalanı ile milyonlarını kaptırdı

    Yüksek mühendis Ceren Ataman, telefon dolandırıcılarının ağına takıldı! ‘Adınız FETÖ operasyonuna karıştı’ yalanına kandı. 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro (yaklaşık 36 milyon lira) ve ziynetini kaptırdı. Soluğu karakolda aldı.

    Dilek Yaman Demir
    TL dolandırıcı!

    Uyarılar fayda etmedi. Telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp binlerce insanı tuzağa çekti. Sosyolog, doktor, eski devlet bakanı ve finansçıların bile aklını çeldi! Kandırdıkları son isim yüksek mühendisti! Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman dolandırıcıların son hedefiydi! Genç mühendis, geçen yıl 31 Ekim'de çalan telefonuna yanıt verdi. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların "Adınız FETÖ operasyonuna karıştı. Banka bilgileriniz kullanılıyor" demesi üzerine panikledi! Dolandırıcıların her dediğini yerine getirdi!



    BANKA BANKA DOLAŞTI...
    1 Kasım'da bankadaki 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekerek ziynet eşyalarıyla birlikte sözde polislere teslim etti! Birkaç gün sonra çektiği 500 bin dolar, 100 bin dolar ve 50 bin doları daha dolandırıcılara verdi! Banka banka dolaşarak tüm servetini eritti! Günler sonra dolandırıldığını fark etti! Hemen polise gitti.



    BENZİN İSTASYONU BİLE ALMIŞLAR
    Polis, dolandırıcılara yönelik şikayet üzerine harekete geçti. 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. 36 şüpheliyi enseledi. Sahtekarların yaptıkları vurgunla 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde konut, benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz aldığı belirlendi! 14'ü tutuklandı, 12'si adli kontrolle salıverildi.



        Emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, sahtekarlara kandı. 10 günde 10 milyon lirasını kaptırdı.



        Ünlü sosyolog Nilüfer Nalı da dolandırıcıların ağına takıldı! 500 bin lira ve ziynet eşyalarını kaptırdı.



        Eski bakan Azimet Köylüoğlu, tüm birikimini kaptırdı. 15 milyon liralık dairesini satarken kandırıldığını anladı.
            Balkan Ninnisi
            Haberler Yaşam Yüksek mühendis Ceren Ataman ‘Adınız FETÖ operasyonuna karıştı’ yalanı ile milyonlarını kaptırdı
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