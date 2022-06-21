Yüksek mühendis Ceren Ataman ‘Adınız FETÖ operasyonuna karıştı’ yalanı ile milyonlarını kaptırdı





BANKA BANKA DOLAŞTI...

1 Kasım'da bankadaki 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekerek ziynet eşyalarıyla birlikte sözde polislere teslim etti! Birkaç gün sonra çektiği 500 bin dolar, 100 bin dolar ve 50 bin doları daha dolandırıcılara verdi! Banka banka dolaşarak tüm servetini eritti! Günler sonra dolandırıldığını fark etti! Hemen polise gitti.