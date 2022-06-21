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    • Yaşam
    • 21.06.2022 10:01
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    • 21.06.2022 10:01
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    Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı

    Son dakika haberi! Adana’da polisin durduğu araç sürücüsü kadının iç çamaşırında 200 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İç çamaşırından zehir çıktı!

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü kadın A.Ç. (39) ile yanındaki Ö.E. (43) ile N.İ.'nin (41) indirildiği araçta arama yapıldı.

    Bu sırada tedirgin olduğu gözlenen A.Ç.'nin üst aramasında; iç çamaşırının içinden 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunda susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Kadının iç çamaşırından 200 gram metamfetamin çıktı
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