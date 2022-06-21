İstanbul Beylikdüzü'nde Ürdünlü kadın eski nişanlısı ve arkadaşı tarafından saldırıya uğradı saldırgan tutuklandı! 'Beni dövdüler kollarımı ısırdı'

"BÖYLE SEVGİLİ OLMAZ BENİ DÖVDÜLER KOLLARIMI ISIRDI"

Ancak yine de peşine düştüler taksiyi durdurup yine hem şoförü hem kadını darp ettiler. Kadının vücudunu ısırıp darp eden canilerin elinden kurtulan kadın şikayetçi oldu. Ürdünlü kadın Reem Abdullah; "Beni dövdüler, ısırdı kollarım yara içinde. Böyle sevgili olmaz, sürekli beni tehdit ediyordu. Daha önce de beni evde dövdü darp etti" dedi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 yaşındaki şüpheli Mohamad Nour M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.