Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.06.2022 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2022 11:31
    ABONE OL

    İstanbul Beylikdüzü'nde Ürdünlü kadın eski nişanlısı ve arkadaşı tarafından saldırıya uğradı saldırgan tutuklandı! 'Beni dövdüler kollarımı ısırdı'

    İstanbul Beylikdüzü'nde Ürdünlü bir kadın sokak ortasında eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Genç kadın, taksiye atlayıp olay yerinden kaçsa da eski nişanlısı taksinin peşine düştü ve hem taksiyi hem de kadını darbetti. Ürdünlü kadın Reem Abdullah "Beni dövdüler, ısırdı kollarım yara içinde. Böyle sevgili olmaz, sürekli beni tehdit ediyordu. Daha önce de beni evde dövdü darp etti” diyerek yaşadıklarını anlattı. Gözaltına alınan 22 yaşındaki Mohamad Nour M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ürdünlü kadını eski nişanlısı darbedip kollarını ısırdı

    İstanbul Beylikdüzü'nde Ürdünlü bir kadın sokak ortasında eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Genç kadını onların elinden yoldan geçen bir taksici kurtardı.

    "BÖYLE SEVGİLİ OLMAZ BENİ DÖVDÜLER KOLLARIMI ISIRDI"
    Ancak yine de peşine düştüler taksiyi durdurup yine hem şoförü hem kadını darp ettiler. Kadının vücudunu ısırıp darp eden canilerin elinden kurtulan kadın şikayetçi oldu. Ürdünlü kadın Reem Abdullah; "Beni dövdüler, ısırdı kollarım yara içinde. Böyle sevgili olmaz, sürekli beni tehdit ediyordu. Daha önce de beni evde dövdü darp etti" dedi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 yaşındaki şüpheli Mohamad Nour M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda yolda yürüyen Ürdün uyruklu Reem Abdullah, iddiaya göre arkasından gelen eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından darp edildi. Bu durumu gören yoldan geçen bir taksici hemen genç kadını aracına alıp onu saldırganlardan kurtarmak istedi. Ancak iki saldırgan taksinin peşinden gidip hem şoförü hem kadını darp etti.

        Vücudunda morluklar oluşan kadın beni tehdit ediyor vücudumu ısırdı diyerek polise şikayeti oldu. Reem Abdullah; "Bu yaşadığım ilk olay değil daha önce de beni darp etti. Evime geldi, evimde darp etti. Sürekli tehdit ediyor. Artık korkuyorum. Vücudumu ısırdı, kollarım morardı, bana her türlü şiddet uyguladı" dedi.

        TUTUKLANDI
        Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mohamad Nour M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balkan Ninnisi
        Haberler Yaşam İstanbul Beylikdüzü'nde Ürdünlü kadın eski nişanlısı ve arkadaşı tarafından saldırıya uğradı saldırgan tutuklandı! 'Beni dövdüler kollarımı ısırdı'
            SON DAKİKA