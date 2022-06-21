İstanbul Beylikdüzü'nde Ürdünlü kadın eski nişanlısı ve arkadaşı tarafından saldırıya uğradı saldırgan tutuklandı! 'Beni dövdüler kollarımı ısırdı'

İstanbul Beylikdüzü'nde Ürdünlü bir kadın sokak ortasında eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Genç kadını onların elinden yoldan geçen bir taksici kurtardı.
"BÖYLE SEVGİLİ OLMAZ BENİ DÖVDÜLER KOLLARIMI ISIRDI"
Ancak yine de peşine düştüler taksiyi durdurup yine hem şoförü hem kadını darp ettiler. Kadının vücudunu ısırıp darp eden canilerin elinden kurtulan kadın şikayetçi oldu. Ürdünlü kadın Reem Abdullah; "Beni dövdüler, ısırdı kollarım yara içinde. Böyle sevgili olmaz, sürekli beni tehdit ediyordu. Daha önce de beni evde dövdü darp etti" dedi. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 yaşındaki şüpheli Mohamad Nour M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda yolda yürüyen Ürdün uyruklu Reem Abdullah, iddiaya göre arkasından gelen eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından darp edildi. Bu durumu gören yoldan geçen bir taksici hemen genç kadını aracına alıp onu saldırganlardan kurtarmak istedi. Ancak iki saldırgan taksinin peşinden gidip hem şoförü hem kadını darp etti.