Google'dan şaşkına çeviren hata! Atatürk Bulvarı'nın adını değiştirdi

Durumun düzeltilmesi ve yolun Atatürk Bulvarı adıyla tekrar gözükmesi için gerekli müracaatları yaptıklarını açıklayan İlhan Bayram, "Bu duruma müdahale ettik. Uygulamada bir yanlışlık var. Nasıl oldu, onu da bilemiyoruz. Biz gerekli yerleri ikaz ettik. Düzeltilmesi için talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde isim değişikliği gibi böyle bir karar geçmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bizden kaynaklı bir durum değil. Geçen hafta durumu fark ettik. Düzeltilmesi için gerekli yerlere ulaştık" dedi. Diğer navigasyon uygulamalarında ise isim yanlışlığına rastlanmadı.

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