Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.06.2022 15:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2022 15:13
    ABONE OL

    Google'dan şaşkına çeviren hata! Atatürk Bulvarı'nın adını değiştirdi

    Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, Samsun'da 34 kilometre uzunluğundaki Atatürk Bulvarı'nın adını "Baki Esen Caddesi" olarak değiştirdi. Yetkililer durumun kendilerinden kaynaklanmadığını, Google ile ilgili bir hatadan dolayı olduğunu söyledi.

    Şaşkına çeviren hata! Atatürk Bulvarı’nın adını değiştirdi

    Dünyaca ünlü arama motoru Google Samsun'da büyük bir karışıklığa imza attı. Haritalarında Atatürk Bulvarı'nın ismini 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştiren şirket, kentte şaşkınlığa yol açtı.



    Google Haritalar uygulaması yılların Atatürk Bulvarı'nı 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştirdi. Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'na, doğuda Tekkeköy Belediyesi'ne uzanan yaklaşık 34 kilometre yol son 1 haftadır harita uygulamasında 'Baki Esen Caddesi' olarak gözükmeye başladı.



    Şehir merkezindeki ana arterlerden biri olan ve Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı'nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlarca da fark edildi. Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yöneltildi.
    Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google'ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

        Durumun düzeltilmesi ve yolun Atatürk Bulvarı adıyla tekrar gözükmesi için gerekli müracaatları yaptıklarını açıklayan İlhan Bayram, "Bu duruma müdahale ettik. Uygulamada bir yanlışlık var. Nasıl oldu, onu da bilemiyoruz. Biz gerekli yerleri ikaz ettik. Düzeltilmesi için talepte bulunduk. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde isim değişikliği gibi böyle bir karar geçmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bizden kaynaklı bir durum değil. Geçen hafta durumu fark ettik. Düzeltilmesi için gerekli yerlere ulaştık" dedi. Diğer navigasyon uygulamalarında ise isim yanlışlığına rastlanmadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balkan Ninnisi
        Haberler Yaşam Google'dan şaşkına çeviren hata! Atatürk Bulvarı'nın adını değiştirdi
            SON DAKİKA