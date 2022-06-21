Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.06.2022 13:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2022 13:59
    ABONE OL

    Afganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

    Düzensiz göçle mücadele sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 454'ü daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

    454’ü daha uçuruldu!

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 454 kişi sınır dışı edildi.

    Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

    UÇAKLA KABİL'E GÖNDERİLDİLER
    Bu kapsamda Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 454 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

    Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

    Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

    3 GÜNDE 1135 DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖNDERİLDİ
    Malatya Havalimanı'ndan son 3 günde 5 charter seferiyle 1135 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderilmiş oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Afganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
        SON DAKİKA