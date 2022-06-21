Afganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 454 kişi sınır dışı edildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

UÇAKLA KABİL'E GÖNDERİLDİLER

Bu kapsamda Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 454 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

3 GÜNDE 1135 DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

Malatya Havalimanı'ndan son 3 günde 5 charter seferiyle 1135 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderilmiş oldu.