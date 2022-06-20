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    • Yaşam
    • 20.06.2022 16:34
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    • 20.06.2022 16:59
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    Evde ölü bulundu! 3 gündür aç susuz yatan yatalak kardeşi yakınlarının evine götürüldü

    Batman’ın Gercüş ilçesinde yatalak hasta kız kardeşi S.D.(62) ile yaşayan Şeyhmus Önel'in (66) gelen kötü koku üzerine evine girildi. Önel’in 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlenirken, aç ve susuz kalan kız kardeşi S.D. bir yakınının evine götürüldü.

    DHA
    Evde öldü! Yatalak kardeşi aç susuz 3 gün yaşadı

    Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yatalak hasta olan kız kardeşi S.D. ile yaşayan Şehmus Önel'in evinden gelen kötü koku üzerine, komşuları yakınlarına haber verdi.

    Eve giren akrabaları Önel'in cansız bedeniyle karşılaştı, yatalak olan kız kardeşi ise yan odada bitkin halde görüldü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Önel'in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 3 gün boyunca aç ve susuz kalan S.D. ise yapılan tedavisinin ardından bir akrabasının evine götürüldü.

        Yapılan ilk incelemede Önel'in 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Önel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Evde ölü bulundu! 3 gündür aç susuz yatan yatalak kardeşi yakınlarının evine götürüldü
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