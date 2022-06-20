Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldı

Ömerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristler, sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 30 sivili şehit etti. Hayatını kaybedenler, olayın yıl dönümünde Pınarcık Şehitliği'ndeki mezarları başında dualarla anıldı.
Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, edilen duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
"TERÖRÜN HİÇBİR KUTSALININ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"
Kaymakam Çakmak, terörün çirkin ve kanlı yönünü şehitleri anarken bir kez daha gördüklerini dile getirerek, "Tabi burada özellikle şehit verdiğimiz vatandaşlarımız arasındaki çocuklarımızın olması da bize terörün hiçbir kutsalının, etiğinin, değerinin olmadığını gösteriyor.