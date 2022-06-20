Alçak terör örgütü PKK'nın Mardin Ömerli'de 35 yıl önce katlettiği 16'sı çocuk 8i kadın 30 sivil anıldı

"İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK EN VAHŞİ KATLİAMI"

Belediye Başkanı Altındağ da sözün bittiği noktada olduklarını ifade ederek, "İnsanlık tarihinin görülebilecek en büyük, en vahşi katliamının yaşandığı bölgedeyiz. Yani beşikteki çocuktan, yaşlısına burada katledildiği, soykırıma uğradığı bir coğrafyadayız. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bir daha bizlere, bu insanlara böyle acılar yaşattırmasın." diye konuştu.

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