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    • Yaşam
    • 18.06.2022 20:09
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    • 18.06.2022 20:13
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    Manisa'da kanlar içinde bulunan çiftin cinayetinde oğul detayı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

    Manisa'nın Salihli ilçesinde dün gece kendilerinden bir süredir haber alınamayan Mesut-Leyla D. çiftinin kanlar içindeki cesetleri bulunmuştu. Olayın ardından araştırmalarını sürdüren polis ekipleri çiftin 17 yaşındaki oğullarını tutukladı.

    AA
    Cinayetin arkasından çocuk çıktı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde Mesut-Leyla D. çiftinin bıçakla öldürülmesine ilişkin, cinayetleri işlediği iddia edilen çiftin 17 yaşındaki oğulları S.D. tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre dün cinayetin ardından ifadesine başvurulan çiftin çocuklarından S.D. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

    Anne ve babasını öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi S.D'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
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        Haberler Yaşam Manisa'da kanlar içinde bulunan çiftin cinayetinde oğul detayı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
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