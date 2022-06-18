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    • Yaşam
    • 19.06.2022 01:44
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    • 19.06.2022 01:44
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    Ankara'da bir tuhaf olay! Tartışan 2 kardeşlerden biri diğerini vurdu

    Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kardeş sokakta yürüdükleri sırada nedeni bilinmeyen bir tartışmaya tutuştu. Tartışmanın büyümesinin ardından kardeşlerden biri diğerini vurdu.

    DHA
    Kardeş kardeşe bunu yapar mı!

    Ankara'nın Sincan ilçesinde M.Y., sokak ortasında tartıştığı kardeşi O.Y.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Caddesi üzerinde yaşandı. Yol üzerinde yürüyen 2 kardeş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Üçüncü kardeşin kavgayı ayırmaya geldiği sırada O.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi M.Y.'ye 3 el ateş etti. M.Y. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. O.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam Ankara'da bir tuhaf olay! Tartışan 2 kardeşlerden biri diğerini vurdu
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