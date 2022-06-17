İETT otobüsü yine kazaya karıştı! Sarıyer'de gerçekleşen talihsiz olay sonucunda 6 kişi yaralandı

Kaza saat 14.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Aydın yönetimindeki otomobil önünde seyreden Gurbet İnan yönetimindeki İETT otobüsünü solladı. Aydın otomobilliyle sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın şiddetiyle savrulan iki otomobil İETT otobüsüne çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün içinde yaralanan yolcuların kimini sedye ile kimi de sırtında taşıyarak dışarı çıkardı. Kazada yaralan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören Hikmet Çolak, "Siyah arabadan da dumanlar çıkıyordu" dedi.
5 GÜN DİRENDİ
Kırklareli Lüleburgaz'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Bahri Alkan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Minik Bahri, Lüleburgaz'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kafatasında çatlaklar olduğu belirlenen Bahri, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Bahri, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Cenazede baba Anıl Alkan büyük üzüntü yaşarken, dede Orhan Çalışkan ise Bahri'nin tabuttaki fotoğrafını öptü. Minik Bahri, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
AHH ALPEREN
Trabzon Vakfıkebir'de Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1'inci sınıfta öğrenim gören Alperen Zenbil (7), son ders çıkışına dakikalar kala sırasında fenalaştı. Sınıf öğretmeni tarafından okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Alperen'e ilk müdahalede bulundu. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.