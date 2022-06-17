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    İETT otobüsü yine kazaya karıştı! Sarıyer'de gerçekleşen talihsiz olay sonucunda 6 kişi yaralandı

    İETT otobüsü, Sarıyer’de kaza yaptı. 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, cadde bir süre trafiğe kapandı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yine İETT yine kaza

    Kaza saat 14.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Aydın yönetimindeki otomobil önünde seyreden Gurbet İnan yönetimindeki İETT otobüsünü solladı. Aydın otomobilliyle sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın şiddetiyle savrulan iki otomobil İETT otobüsüne çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün içinde yaralanan yolcuların kimini sedye ile kimi de sırtında taşıyarak dışarı çıkardı. Kazada yaralan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören Hikmet Çolak, "Siyah arabadan da dumanlar çıkıyordu" dedi.



    5 GÜN DİRENDİ
    Kırklareli Lüleburgaz'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Bahri Alkan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Minik Bahri, Lüleburgaz'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kafatasında çatlaklar olduğu belirlenen Bahri, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Bahri, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Cenazede baba Anıl Alkan büyük üzüntü yaşarken, dede Orhan Çalışkan ise Bahri'nin tabuttaki fotoğrafını öptü. Minik Bahri, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.



    AHH ALPEREN
    Trabzon Vakfıkebir'de Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1'inci sınıfta öğrenim gören Alperen Zenbil (7), son ders çıkışına dakikalar kala sırasında fenalaştı. Sınıf öğretmeni tarafından okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Alperen'e ilk müdahalede bulundu. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



        'ANA' DERS
        İki çocuk annesi genç kadın, "Okumanın yaşı yok" dedi. Seneler sonra edebiyat fakültesini bitirdi. Azim dolu haberin adresi İzmir'di. 54 yaşındaki Afet Ergü, seneler önce İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü bitirdi. Oğlunun "Keşke öğretmen olsaydın" demesi üzerine yeniden üniversite sınavına girdi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşti. Bölümünü başarıyla tamamladı ve öğretmenlik hakkını elde etti. "Oğluma verdiğim sözü tuttum. Çok mutluyum" dedi.



        MÖÖHTEŞEM
        Ankara'da Gökçe isimli buzağı doğumda rahatsızlandı. Göbek fıtığı olduğu anlaşıldı. Ameliyatı başarısız olunca kesilmesi kararlaştırıldı. Ancak gönüllüler, Gökçe'ye sahip çıktı. Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gönderilen 3.5 aylık buzağı, tedavi altına alındı. Hızla iyileşmeye başladı. Veteriner hekim Mustafa Ağar, "Gökçe şimdi 3,5 aylık. Ömrü yettiği kadar bizimle olacak, yaşayabildiği kadar yaşayacak" açıklaması yaptı.



        KABUSU YAŞATTI
        Bursa'daki taciz skandalı, şaşkına çevirdi! Yabancı uyruklu Murad Raşo, önceki gün Yelda Arslan, kız kardeşi ile yanındaki arkadaşını taciz etti. Ardından yanındaki bıçakla "Sizi bıçaklarım" dedi! Arslan'ın şikâyeti üzerine sınır dışı edilmesine karar verildi. Dehşeti yaşayan Yelda Arslan, "Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı" diyerek isyan etti.



            EN DEĞERLİ ELMA!
            Brandz Top 100 En Değerli Global Markalar listesi yayınlandı. 2021'in zirvedeki markası Amazon geride kaldı. Tim Cook'un CEO olduğu Apple ilk sırayı aldı. Teknoloji firmasının marka değeri yüzde 55 artışla 947 milyar dolara ulaştı. İkinciliği 819 milyar dolar marka değeriyle Google kaptı. Amazon adını ancak üçüncü sıraya yazdırdı. Marka değerini yüzde 49 artıran Microsoft 611 milyar dolarla 4. sıradaki yerini kaptırmadı. Yüzde 11'lik düşüşe rağmen Tencent ise bir kez daha 5. sırada yer aldı. Önceki yıl 9. olan McDonald's'ın marka değeri ise yüzde 27 arttı.



            HASTA ETMEYİN ADAMI
            Adana Şehir Hastanesi'nde AIDS ve lösemi hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını satan şebekeye operasyon yapıldı. Hemşirelerin de aralarında olduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Fiyatları yüksek ilaçların Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara verilmediği ortaya çıktı. Ekiplerin başlattığı takip sonucu yüksek fiyatlı 689 kutu ilacın yasa dışı satıldığı anlaşıldı. Kamu zararının 2 milyon lira olduğu ortaya çıktı.



            İŞTE RÜŞVETİN LİSTESİ
            Çanakkale Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, "Rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla görevinden uzaklaştırıldı. Öz'ün uzun süredir belediyede "Rüşvet tarifesi" uyguladığı ortaya çıktı:
            Yeşil alanı imar açmak: 225 bin TL.
            Kat artışı için: 120 bin TL.
            Emsali 0.25'den 1.20'ye çıkarmak: 175 bin TL.
            Park parselini konut arsasına çevirmek: 50 bin TL.



                DAĞ GİBİ BAŞARI
                Miyase Kaya, meme kanserine yakalandı. Tedavisi sürerken böbreğinde kitleye rastlandı. Tek böbrekle hayata sarıldı. Türkiye'deki 24 dağın zirvesine çıktı! Herkese umut aşıladı: Hastalıkları dağa çıkarak yendim. Azim dolu haberin adresi Ankara'ydı. 58 yaşındaki Miyase Kaya, 2013'te hastalandı. Göğsünde kitle fark edince soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerde 3'üncü evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. Hemen tedavisine başlandı. Sağ memesi alındı. 8 ay kemoterapi gördü, kontrollerini aksatmadı. Bu sırada, moral bulmak için dağcılığa başladı. Kaya'nın, 2016'daki kontrolünde sol böbreğinde de tümör çıktı! Böbreği alınan Kaya, hayata sımsıkı sarıldı. Hastalığı süresince dağcılığı bırakmadı. Erciyes, Demirkazık, Hasandağı ve Süphan olmak üzere 24 dağa çıktı. "Belki de hayata bağlanmamın en büyük sebebi spor. Hayata başka bakıyorum. Hastalıklara takılmıyorum" açıklaması yaptı.



                ÇOK HAVALI
                Erzincan'da arama kurtarma köpeği Bulut, 9 yıllık mecburi hizmetini tamamladı. Emekliye ayrıldı. Pasta kesilip madalya ile uğurlandı.




                2 TEMMUZ OYUNU
                Kira zammını yüzde 25'le sınırlayan yasa, 1 Temmuz 2023'te sona eriyor. Bunun için ev sahipleri de yeni oyuna başvuruyor. Kontratı 2 Temmuz'dan başlatıyor.

                NE YAPMALI
                Eve taşının, sonra kontratla ilgili yazılı ihtar çekin.
                Senet vermeyin.
                Tahliye taahütnamesine mutlaka tarih atın.
                Açıktan kira ödemeyin. Parayı bankayla gönderin.



                33 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 32 milyon 911 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 264'er lira, 4 bilenler 569'ar lira, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



                    KİEV ZİRVESİ
                    Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 113. gününde önemli bir buluşma gerçekleşti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti. Scholz, Macron, Draghi ile Iohannis, Kiev bölgesinde yer alan İrpin'deki yıkımı inceledi. Scholz, "Tüm bunlar, Rusya'nın her şeyi yok etmeyi amaçlayan agresif savaşını gösteriyor. Korkunç" dedi. Macron, Iohannis, Scholz ve Draghi, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de Mariinsky Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, gıda güvenliği, silah ve Ukrayna'ya desteğin sağlanması gibi konuların ele alındığı bildirildi. Zelenski ise Ukrayna'nın işgalinin "Rusya'nın diğer ülkelere ve diğer halkların fethine giden yolu açması gereken ilk adım olduğunu" bildirdi. Liderlerin bu ziyaretinin 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'nın AB adaylığının masaya yatırılması açısından önemli olduğu kaydedildi. Ayrıca 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi için de büyük önem taşıdığı iletildi.

                    DİKKAT YAĞIŞ VAR
                    Meteoroloji, ülkenin Batı kesimlerine 5 günlük şiddetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin 5 günlük raporunda Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli sağanak yağışların Marmara'nın tamamında, Karadeniz'in batısında ve iç bölgelerde etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji ayrıca bugün öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya'da gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısında da bulundu.

                    HAFTALIK VAKA SAYISI 7556
                    Türkiye'de 6 -12 Haziran tarihleri arasında, 7 bin 556 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. 20 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 241 oldu.

                    GÖZYAŞI DAMLASI
                    İstanbul'da Damla Nur Şeker, yaya geçidine geldi. Karşıya geçmek istedi. Aşırı hız yapan bir araç tarafından ezildi. Ne yazık ki hayatını kaybetti.

                    YAPAY ET HARAM
                    Diyanet İşleri Bakanlığı, tartışmalara noktayı koydu: Laboratuvar ortamında üretilen yapay et helal bir gıda değildir.

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                    Haberler Yaşam İETT otobüsü yine kazaya karıştı! Sarıyer'de gerçekleşen talihsiz olay sonucunda 6 kişi yaralandı
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