İETT otobüsü yine kazaya karıştı! Sarıyer'de gerçekleşen talihsiz olay sonucunda 6 kişi yaralandı

KİEV ZİRVESİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 113. gününde önemli bir buluşma gerçekleşti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti. Scholz, Macron, Draghi ile Iohannis, Kiev bölgesinde yer alan İrpin'deki yıkımı inceledi. Scholz, "Tüm bunlar, Rusya'nın her şeyi yok etmeyi amaçlayan agresif savaşını gösteriyor. Korkunç" dedi. Macron, Iohannis, Scholz ve Draghi, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de Mariinsky Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, gıda güvenliği, silah ve Ukrayna'ya desteğin sağlanması gibi konuların ele alındığı bildirildi. Zelenski ise Ukrayna'nın işgalinin "Rusya'nın diğer ülkelere ve diğer halkların fethine giden yolu açması gereken ilk adım olduğunu" bildirdi. Liderlerin bu ziyaretinin 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi öncesi Ukrayna'nın AB adaylığının masaya yatırılması açısından önemli olduğu kaydedildi. Ayrıca 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi için de büyük önem taşıdığı iletildi.



DİKKAT YAĞIŞ VAR

Meteoroloji, ülkenin Batı kesimlerine 5 günlük şiddetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin 5 günlük raporunda Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli sağanak yağışların Marmara'nın tamamında, Karadeniz'in batısında ve iç bölgelerde etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji ayrıca bugün öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya'da gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısında da bulundu.



HAFTALIK VAKA SAYISI 7556

Türkiye'de 6 -12 Haziran tarihleri arasında, 7 bin 556 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. 20 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 241 oldu.



GÖZYAŞI DAMLASI

İstanbul'da Damla Nur Şeker, yaya geçidine geldi. Karşıya geçmek istedi. Aşırı hız yapan bir araç tarafından ezildi. Ne yazık ki hayatını kaybetti.



YAPAY ET HARAM

Diyanet İşleri Bakanlığı, tartışmalara noktayı koydu: Laboratuvar ortamında üretilen yapay et helal bir gıda değildir.

