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    • Yaşam
    • 17.06.2022 05:31
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    • 17.06.2022 05:31
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    Samsun'da kaldırıma çarpan otomobil 25 metre takla atıp şarküteri dükkanına daldı, 2 kişi hayatını kaybetti

    Samsun'un Atakum ilçesinde yoldan çıkarak kaldırıma çarpan otomobil 25 metre takla atarak şarküteri dükkanına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

    İHA
    Samsun’da kan donduran kaza!

    Samsun'da yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp 25 metre takla atan otomobilin şarküteri dükkanına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.



    Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle 3417 Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki 34 GM 6611 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarpıp 25 metre takla attı.



    Bir tekel bayi dükkanının vitrin camına çarpıp daha sonra da apartman bahçesindeki demir korkulukları parçalayıp şarküteri dükkanına çarpan otomobilde bulunan Hasan Tiryakioğlu (24) ve yanında bulunan Yunus Emre Nacaroğlu (19) ağır yaralandı.



        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan lise son sınıf öğrencisi Yunus Emre Nacaroğlu ile özel bir hastaneye kaldırılan bayan kuaförü olan otomobil sürücüsü Hasan Tiryakioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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