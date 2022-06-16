Samsun'da kaldırıma çarpan otomobil 25 metre takla atıp şarküteri dükkanına daldı, 2 kişi hayatını kaybetti





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan lise son sınıf öğrencisi Yunus Emre Nacaroğlu ile özel bir hastaneye kaldırılan bayan kuaförü olan otomobil sürücüsü Hasan Tiryakioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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