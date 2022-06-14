Buluşma yerine çağırdıkları kişiyi dövdüler

Buluşma yerine gelen K.T. ile mekan işletmecileri ve çalışanları arasında arbede çıktı. Burada darp edilen K.T.'nin üzerindeki eşyaları da alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olaya karıştığı belirlenen K.S., S.Ç., M.C., O.Ç.K. ve H.H.K polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.C. ve O.Ç.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.