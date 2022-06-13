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    • Yaşam
    • 13.06.2022 15:20
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    • 13.06.2022 16:10
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    Son dakika: Diyarbakır'da Lila Kozmetik Fabrikası'nda yangın! Yaralılar var

    Son dakika haberleri... Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Lila Kozmetik Fabrikası'nda yangın çıktı. Nedeni henüz açıklanmayan yangında yaralıların olduğu ifade edilirken ekipler yangına müdahale ediyor. Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır Valisi yaptığı açıklamada "Can kaybı ve yaralımız yok. 11 vatandaşın tedavisi ayakta yapıldı" dedi.

    Kozmetik fabrikasında yangın! Yaralılar var

    Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle Yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürerken, zaman zaman patlamalar da oldu. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi.

    DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANELERE KALDIRILDI
    Yangında dumandan etkilenenler, sağlık görevlilerince ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kilometrelerce uzaklıktan dumanları gözüken yangını kontrol altına almak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

        PATLAMA RİSKİ VAR
        TRT Haber canlı yayınında muhabir şu bilgileri aktardı:

        Yangın artarak devam ediyor. Polis ekipleri burada geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Patlama riski var. Çevrede çok fazla tekstil fabrikası var. Diğer fabrikalara sıçramaması için müdahale sürüyor. Yangına TOMA'lar da müdahale ediyor. Dumanlar metrelerce yükseldi. Tüm ekipler seferber olmuş durumda. Dumandan etkilenenler hastaneye götürülüyor.

        VALİ SU: CAN KAYBI YOK
        Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Can kaybı ve yaralımız yok" dedi.

        11 vatandaşın tedavisi ayakta yapıldı.
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