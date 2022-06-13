Son dakika: Diyarbakır'da Lila Kozmetik Fabrikası'nda yangın! Yaralılar var

PATLAMA RİSKİ VAR

TRT Haber canlı yayınında muhabir şu bilgileri aktardı:

Yangın artarak devam ediyor. Polis ekipleri burada geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Patlama riski var. Çevrede çok fazla tekstil fabrikası var. Diğer fabrikalara sıçramaması için müdahale sürüyor. Yangına TOMA'lar da müdahale ediyor. Dumanlar metrelerce yükseldi. Tüm ekipler seferber olmuş durumda. Dumandan etkilenenler hastaneye götürülüyor.

VALİ SU: CAN KAYBI YOK

Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Can kaybı ve yaralımız yok" dedi.

11 vatandaşın tedavisi ayakta yapıldı.