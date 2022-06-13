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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda acı haber! EYP'nin patlaması sonucu 4 askerimiz şehit oldu

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, EYP'nin patlaması sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerlerimiz memleketlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

    Vatan size minnettar

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım (27) Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap (26), Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Sözleşmeli Er Fuat Özer (25), şehit oldu. Yıldırım ve Çap Sivas'ta, Demir Ordu'da, Özer de memleketi Adıyaman'dan gözyaşları arasında toprağa verildi. Yıldırım'ın eşi Duriye Yıldırım "Düğünüme 29 gün kalmıştı. Gözümün yaşı kurudu, akmıyor. Ben düşman sevindirmem. Vatan sağ olsun Ömer. Rabbim şehadetini kabul etsin" dedi.



    ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN DEMİR



    ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖMER YILDIRIM
        Babalar Günü
        Haberler Yaşam Pençe-Kilit Operasyonu'nda acı haber! EYP'nin patlaması sonucu 4 askerimiz şehit oldu
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