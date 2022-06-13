Nesli tükenmekte olan siyah kuğu Türkiye'de 2018'den sonra ikinci kez görüldü! Adres: Antalya Serik

Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunana kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.

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