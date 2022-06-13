Altın ve mücevherat görünümlü dükkan açan dolandırıcı bir yıl içinde 112 bin kişiden 100 milyon dolar topladı

Ukraynalı Dmytro Pavlenko, 2021'de Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de Cancri Jewellery adıyla şube açtı. Kar payı dağıtacağını belirterek 110 bin kişiden 100 milyon dolar civarında para topladı. Müşteri çekmek için 5 yıldızlı otellerde şaşalı davetler verdiği ortaya çıktı. Davete katılan Şahabettin Kaya, "Yemek çıkışında 100 dolar, 100 euro gibi hediye veriyorlardı" dedi. Şirket, yaklaşık 1.5 ay önce ponzi sistemine kaydolan kişilere dağıttığı kar paylarını ödemedi. Şirketin şubeleri, kepenk indirdi. Dolandırıcı şirket Cancri Jewellery'nin Türkiye sorumlusu olduğu ile sürülen Kadir isimli bir kişinin, sisteme katılanlara videolu bir mesaj gönderdiği belirlendi. Gözaltına alınan şahıs mesajında, "Herkese merhaba. Şu an mahkemedeyim. Beni tutukladılar. İşin devamı yoktur. Ne demek gerek bilmiyorum. Hiçbir mağaza açılmıyor haberiniz olsun" dedi.