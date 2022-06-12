Acemi hemşire hastasının bacağındaki alçıyı çıkarırken ayağını kesti!





KESİK DEĞİL KIZARIK!

İşlem sırasında Keleş'in canı yandı. Ancak uyarıya rağmen hemşire, "Önemli bir şey değil" diyerek hastayı ikna etmeye çalıştı. Sonra da "Krem sür geçer" diyerek evine yolladı. Evde acıdan ve ağrıdan duramayan oto servis firması sahibi Keleş, başka bir hastaneye gidip yarasını sardırdı. Sonra da zanlılar hakkında dava açtı. Hemşire E.Ö. "Ayağında kesik yoktu ancak makinenin ısısından kaynaklı hafif kızarma olabileceğini belirttim" diye savunma yaptı. Avukat B.B, "Bu tip şikayetleri ve yaralanmaları olanlar haklarını arasın" ifadesini kullandı.

Arzu KAYA

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